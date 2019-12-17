«Автодор» подал иск на 5,4 млрд рублей к компании Араса Агаларова
Госкомпания «Автодор» подала иск к компании Crocus International Араса Агаларова, говорится в карточке дела на сайте Арбитражного суда Москвы. Первым на это обратил внимание портал «Право.ru». Иск пока не принят к производству.
Суть исковых требований не раскрывается. По данным источника «РИА Новости», иск касается взыскания неустойки по контракту на строительство первого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.
«Это, скорее всего, ошибка, и, скорее всего, завтра этот иск будет отозван», – прокомментировал представитель «Крокус Групп». Представитель «Автодора» отказался от комментариев.
Строительство ЦКАД началось в 2014 г. Протяженность автодороги составит 336,5 км, а с учетом второй очереди строительства – 530 км. Движение на первом, третьем и пятом участках ЦКАД должно начаться в октябре 2020 г., еще через год будет построен четвертый участок. Строительство второго участка начнется после 2025 г. Стоимость проекта составляет порядка 300 млрд руб. из которых 150 млрд – из фонда национального благосостояния.
Изначально соглашение на строительство и ремонт первой очереди ЦКАД «Автодор» заключил с ООО «Стройгазконсалтинг». Однако позже компания уступила контракт структуре Агаларова, сообщив, что больше не может продолжать работу над проектом, пишет «РИА Новости».