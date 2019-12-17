«Автодор» подал иск на 5,4 млрд рублей к компании Араса Агаларова

Строительство ЦКАД началось в 2014 г. Протяженность автодороги составит 336,5 км, а с учетом второй очереди строительства – 530 км. Движение на первом, третьем и пятом участках ЦКАД должно начаться в октябре 2020 г., еще через год будет построен четвертый участок. Строительство второго участка начнется после 2025 г. Стоимость проекта составляет порядка 300 млрд руб. из которых 150 млрд – из фонда национального благосостояния.