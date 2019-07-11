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СКР заподозрил компанию Агаларова в нецелевом использовании авансов «Автодора»

Следственный комитет считает, что компания Crocus International Араза Агаларова использовала два аванса от «Автодора» для получения дохода в виде процентов на депозитах, а не для строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Об этом пишет РБК со ссылкой на постановление судьи Басманного районного суда Артура Карпова. Подлинность документа подтвердил источник, знакомый с материалам дела.

Карпов ранее санкционировал выемку документов в рамках уголовного дела против экс-руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха. Его обвинили в превышении должностных полномочий, в частности при перечислении Crocus дополнительного аванса на 2 млрд руб.

По данным следствия, Crocus International получила два аванса от «Автодора». Первый – на 12,6 млрд руб. При этом, указывает СКР, этот аванс достигал максимума, который госкомпания могла выдать подрядчику, чтобы не превысить предельный размер в 30% от госфинансирования (строительство первого участка ЦКАД оценивается в 48,9 млрд руб., из них госучастие – 42,2 млрд руб.). Но, считает следствие, по указанию Кельбаха, которому было известно о предельном размере аванса, «Автодор» перечислил Crocus International еще 2 млрд руб.

Представитель группы компаний Crocus заявил, что деньги от «Автодора» поступали на обособленный банковский счет в Сбербанке, при этом режим этого счета не допускает размещения временно свободных средств в депозит. Процентная ставка на остатке денежных средств составляет 0,25% годовых, расходование начисленных процентов возможно только на строительство ЦКАД, подчеркнул он. Представитель группы также отметил, что ей не поступало запроса следственных органов о выемке документов. Сбербанк отказался от комментариев.

Ранее представитель Crorcus также говорил, что все авансы выплачивались в пределах 30% от госфинансирования и были обеспечены гарантией Сбербанка.

О деле против Кельбаха стало известно 4 июля. Оно возбуждено по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы. Помимо неправомерной выдачи аванса компании Crocus International Кельбаху вменяется то, что он согласовал незаконную оплату компании «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн руб. в Газпромбанке.