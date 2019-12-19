Российская компания Acronis станет партнером английского «Ливерпуля»

Acronis занимается разработками в сферах резервного копирования, противодействия программам-вымогателям, аварийного восстановления, хранения, а также корпоративных решений для синхронизации файлов и совместной работы. По данным компании, в их штате работают около 1400 сотрудников в 18 странах. Финансовые показатели Acronis не раскрывает.



Летом «Ливерпуль» в шестой раз в истории выиграл Лигу чемпионов, обыграв в ответном матче полуфинала амстердамский «Аякс» со счетом 3:2. До этого клуб выигрывал турнир в 2005, 1984, 1981, 1978 и 1977 гг. Клуб 29 лет не мог выиграть национальное первенство. В этом году «Ливерпуль» занимает первое место в таблице Лиге чемпионов с 49 очками. На втором месте английский «Лестер». У команды 39 очков.