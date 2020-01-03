Минэнерго Белоруссии назвало цену российского газа
Поставки российского природного газа в Белоруссию в январе – феврале 2020 г. будут осуществляться по прошлогодней цене – $127 за 1000 кубометров, сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на министерство энергетики республики. Отмечается, что процесс переговоров о поставках газа в Белоруссию продолжается.
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко 31 декабря подписали протокол о порядке формирования цен на газ в январе и феврале 2020 г., но тогда условия поставок не назывались. В декабре на переговорах об интеграции белорусская сторона требовала цен на уровне соседней Смоленской области России – то есть около $73 за 1000 кубометров.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным 20 декабря заявлял, что Минск в 2020 г. планирует приобрести у Москвы около 20 млрд кубометров газа.
Однако позже Лукашенко заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на закупку газа и нефти, Минск начнет искать другие варианты поставок. Он уточнял, что Россия намерена повысить стоимость газа для Белоруссии со $127 до $152 за 1000 кубометров. «Если российский рынок нефти и газа уйдет куда-то – вы не обижайтесь», – говорил Лукашенко. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался считать такие заявления недружественными и заявил, что речь идет о коммерческом вопросе.