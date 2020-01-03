Минэнерго Белоруссии назвало цену российского газа

Однако позже Лукашенко заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на закупку газа и нефти, Минск начнет искать другие варианты поставок. Он уточнял, что Россия намерена повысить стоимость газа для Белоруссии со $127 до $152 за 1000 кубометров. «Если российский рынок нефти и газа уйдет куда-то – вы не обижайтесь», – говорил Лукашенко. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался считать такие заявления недружественными и заявил, что речь идет о коммерческом вопросе.