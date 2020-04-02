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X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Ведомости

Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц. Об этом говорится в сообщении компаний.

Каждая сеть, говорится в сообщении, составит свой перечень продуктов питания первой необходимости в сегменте «первой цены» (то есть самые дешевые), которые будут предложены покупателям без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей. 

Список социально значимых продуктов установлен правительством России, в него входят разные виды продуктов – подсолнечное масло, молоко, картофель, капуста, морковь, яблоки, говядина, свинина, куры, сливочное масло, куриные яйца, гречневая крупа и др.

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