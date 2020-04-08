Tesla объявила о массовом сокращении зарплат

Часть сотрудников Tesla, которые не отвечают за ключевые задачи и не могут работать удаленно, попросят временно не работать, зарплату им платить не будут, но медицинскую страховку оставят, следует из служебного документа. Снижение зарплат будет действовать до конца II квартала, а отстранение части сотрудников – до 4 мая, говорится в письме.