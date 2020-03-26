Tesla очень скоро начнет выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких

Илон Маск также купил в Китае 1255 аппаратов ИВЛ и подарил их Калифорнии. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил, что ИВЛ доставлены в Лос-Анджелес и назвал поступок предпринимателя героическим. Аппараты необходимы для лечения пациентов с тяжелыми последствиями коронавирусной инфекции COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 65 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли около 920 человек, 361 инфицированный выздоровел.