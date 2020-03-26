Tesla очень скоро начнет выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких
Американская Tesla в ближайшее время возобновит подготовку к выпуску аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на заводах в Баффало (Нью-Йорк) и Фримонте (Калифорния). Об этом сообщил в своем Twitter основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск.
«Giga New York вновь откроется для производства ИВЛ, как только это станет возможным. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь гражданам Нью-Йорка», — сказал Маск. Работа на заводах Tesla в Баффало и Фримонте была остановлена в понедельник, 23 марта из-за коронавирусной угрозы.
19 марта Маск сообщил, что готов запустить производство ИВЛ на заводах компании, а мэр Нью-Йорка Билл де Блазио написал. что город закупит такие аппараты. Генеральный директор Medtronic Омар Ишрак в среду 25 марта рассказал CNBC, что работы по началу производства ИВЛ на заводе в Фримонте движутся очень быстро, а Маск в Twitter назвал успехи в организации выпуска ИВЛ хорошими .
Илон Маск также купил в Китае 1255 аппаратов ИВЛ и подарил их Калифорнии. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил, что ИВЛ доставлены в Лос-Анджелес и назвал поступок предпринимателя героическим. Аппараты необходимы для лечения пациентов с тяжелыми последствиями коронавирусной инфекции COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 65 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли около 920 человек, 361 инфицированный выздоровел.