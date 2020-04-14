Генпрокуратуру заинтересовали букмекеры в списке системообразующих компаний
Генпрокуратура поручила Минэкономразвития проверить обоснованность включение ряда компаний в список системообразующих компаний, в том числе букмекерских компаний. Включение компаний в перечень может стать основанием для приоритетной финансовой поддержки, особенно актуальной во время распространения коронавируса, отметило ведомство в заявлении.
Перечень из 646 системообразующих компаний был утвержден 20 марта, по сравнению с предыдущей редакцией он был расширен в три раза. В перечень вошло юридическое лицо букмекерской компании «Фонбет» (ООО «Ф.О.Н»).
Минэкономразвития по поручению Генпрокуратуры должно оценить необходимость разработки новых критериев, по которому составляется список системообразующих компаний. При этом к 13 апреля правительство уже утвердило новые критерии отбора, в том числе минимальный размер выручки, позволяющий компаниям представлять свою отрасль в списке. Перечень должен быть пересмотрен к 17 апреля. «Фонбет» в новую редакцию не войдет, говорил министр экономического развития Максим Решетников.