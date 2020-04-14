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Генпрокуратуру заинтересовали букмекеры в списке системообразующих компаний

Ведомости

Генпрокуратура поручила Минэкономразвития проверить обоснованность включение ряда компаний в список системообразующих компаний, в том числе букмекерских компаний. Включение компаний в перечень может стать основанием для приоритетной финансовой поддержки, особенно актуальной во время распространения коронавируса, отметило ведомство в заявлении.

Перечень из 646 системообразующих компаний был утвержден 20 марта, по сравнению с предыдущей редакцией он был расширен в три раза. В перечень вошло юридическое лицо букмекерской компании «Фонбет» (ООО «Ф.О.Н»).

Минэкономразвития по поручению Генпрокуратуры должно оценить необходимость разработки новых критериев, по которому составляется список системообразующих компаний. При этом к 13 апреля правительство уже утвердило новые критерии отбора, в том числе минимальный размер выручки, позволяющий компаниям представлять свою отрасль в списке. Перечень должен быть пересмотрен к 17 апреля. «Фонбет» в новую редакцию не войдет, говорил министр экономического развития Максим Решетников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных