Генпрокуратуру заинтересовали букмекеры в списке системообразующих компаний

Минэкономразвития по поручению Генпрокуратуры должно оценить необходимость разработки новых критериев, по которому составляется список системообразующих компаний. При этом к 13 апреля правительство уже утвердило новые критерии отбора, в том числе минимальный размер выручки, позволяющий компаниям представлять свою отрасль в списке. Перечень должен быть пересмотрен к 17 апреля. «Фонбет» в новую редакцию не войдет, говорил министр экономического развития Максим Решетников.