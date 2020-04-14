Россияне стали покупать больше товаров для пикника во время самоизоляции

Спрос на онлайн-заказы товаров для пикника во время нерабочих дней, введенных из-за распространения коронавируса, вырос в 29 раз, сообщают маркетплейс «Беру!» и агентство Adlabs. Спрос многократно вырос и на другие товары, связанные с ремонтом и проведением времени за городом: в 28 раз — на комплектующие для труб, в 7,8 раз — на женские резиновые сапоги и ботинки, в 6,6 раза — на светотехнику.