Россияне стали покупать больше товаров для пикника во время самоизоляции
Спрос на онлайн-заказы товаров для пикника во время нерабочих дней, введенных из-за распространения коронавируса, вырос в 29 раз, сообщают маркетплейс «Беру!» и агентство Adlabs. Спрос многократно вырос и на другие товары, связанные с ремонтом и проведением времени за городом: в 28 раз — на комплектующие для труб, в 7,8 раз — на женские резиновые сапоги и ботинки, в 6,6 раза — на светотехнику.
Исследование проводилось по данным от 30 марта по 12 апреля. Больше всего (до 100 раз) спрос снизился на юбки и мужские визитницы. Женские и мужские визитницы, мужские костюмы, а также балетки и мокасины стали аутсайдерами продаж в численном выражении. Чаще всего покупатели заказывают корм для кошек и собак, бакалею, бытовую химию и товары по уходу.
Режим самоизоляции привел к росту подключений магазинов к маркетплейсам. Прирост заявок на подключение к площадке Lamoda после ввода режима самоизоляции составил около 25–30%, говорила коммерческий директор Lamoda Александра Артюшкина к 9 апреля. Часть маркетплейсов из-за этого изменила условия как для сотрудничающих магазинов, так и для покупателей.