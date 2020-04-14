Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Россияне стали покупать больше товаров для пикника во время самоизоляции

Ведомости

Спрос на онлайн-заказы товаров для пикника во время нерабочих дней, введенных из-за распространения коронавируса, вырос в 29 раз, сообщают маркетплейс «Беру!» и агентство Adlabs. Спрос многократно вырос и на другие товары, связанные с ремонтом и проведением времени за городом: в 28 раз — на комплектующие для труб, в 7,8 раз — на женские резиновые сапоги и ботинки, в 6,6 раза — на светотехнику.

Исследование проводилось по данным от 30 марта по 12 апреля. Больше всего (до 100 раз) спрос снизился на юбки и мужские визитницы. Женские и мужские визитницы, мужские костюмы, а также балетки и мокасины стали аутсайдерами продаж в численном выражении. Чаще всего покупатели заказывают корм для кошек и собак, бакалею, бытовую химию и товары по уходу.

Режим самоизоляции привел к росту подключений магазинов к маркетплейсам. Прирост заявок на подключение к площадке Lamoda после ввода режима самоизоляции составил около 25–30%, говорила коммерческий директор Lamoda Александра Артюшкина к 9 апреля. Часть маркетплейсов из-за этого изменила условия как для сотрудничающих магазинов, так и для покупателей.

Ранее по теме: Малый бизнес штурмует маркетплейсы

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных