Претензии Российского союза правообладателей к DNS выросли до 242 млн рублей

По данным газеты, иски РСП к компаниями группы на общую сумму 177 млн рублей будут рассматриваться в Арбитражном суда Приморского края 28 и 29 апреля. Союз требует с компании «Атлас» 36 млн рублей, с компании «Агат» — 141 млн. Это задолженность компаний по оплате сбора в пользу правообладателей. В ноябре РСП и DNS пришли к мировому соглашению по иску на 77 млн рублей к «ДНС Лоджистик», эта сумма сборов за 2016-2018 г.г. и проценты по ней. По соглашению, ритейлер обязался выплать союзу в августе 2020 г. 65 млн руб., а РСП отказался от взыскания процентов с задолженности.