Претензии Российского союза правообладателей к DNS выросли до 242 млн рублей
Общий объем претензий Российского союза правообладателей (РСП, в его совете председательствует Никита Михалков, а в правлении — сын Михалкова-старшего Артем) к крупнейшему продавцу электронной техники в России — группе DNS по сборам в пользу правообладателей вырос до 242 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы арбитражных судебных дел по искам союза к компаниям ритейлера.
По данным газеты, иски РСП к компаниями группы на общую сумму 177 млн рублей будут рассматриваться в Арбитражном суда Приморского края 28 и 29 апреля. Союз требует с компании «Атлас» 36 млн рублей, с компании «Агат» — 141 млн. Это задолженность компаний по оплате сбора в пользу правообладателей. В ноябре РСП и DNS пришли к мировому соглашению по иску на 77 млн рублей к «ДНС Лоджистик», эта сумма сборов за 2016-2018 г.г. и проценты по ней. По соглашению, ритейлер обязался выплать союзу в августе 2020 г. 65 млн руб., а РСП отказался от взыскания процентов с задолженности.
По числу магазинов (1,9 тыс. торговых точек) DNS — крупнейшая в стране сеть по торговле электронной и бытовой техникой. По выручке она уступает лишь «М.Видео—Эльдорадо». По оценке «Infoline-Аналитики», выручка группы с учетом импорта в Россию электронной техники оценивается в 310 млрд руб., или 19,2% рынка. В апреле компанию включили в перечень системообразующих предприятий. Собеседники газеты отметили, что объем претензий к дистрибутору электроники — рекордный для ритейла.
РСП с 2009 г.собирает так называемый «налог на болванки» — 1% от стоимости товара с производителей и импортеров электроники в пользу авторов музыкальных произведений. Сбор платят со всех гаджетов и других электронных приборов, которые могут транслировать музыку. По последним публичным данным, в 2018 г. РСП собрал 4,4 млрд руб. сборов. Ранее союз подавал иски к производителям электроники: на 114 млн руб. — к Hewlett-Packard, на 90 млн — к Dell (иск был отклонен), с дочернего предприятия Panasonic в России суд взыскал в пользу РСП 107 млн рублей.