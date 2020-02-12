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Главный конкурент «М.видео» и «Эльдорадо» – DNS занялась торговлей едой

Ритейлер открыл сеть продовольственных магазинов в Приморье
Ксения Вирченко
DNS Group открыла восемь магазинов у дома во Владивостоке /DNS Group

DNS Group открыла восемь магазинов у дома во Владивостоке, рассказал «Ведомостям» гендиректор группы Дмитрий Алексеев.

Магазины работают под вывеской «Квартет вкусов», первая точка открылась летом 2019 г., сказал Алексеев. По его словам, это пилотный проект, о планах развития говорить рано.

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