Главный конкурент «М.видео» и «Эльдорадо» – DNS занялась торговлей едой
Ритейлер открыл сеть продовольственных магазинов в Приморье
DNS Group открыла восемь магазинов у дома во Владивостоке, рассказал «Ведомостям» гендиректор группы Дмитрий Алексеев.
Магазины работают под вывеской «Квартет вкусов», первая точка открылась летом 2019 г., сказал Алексеев. По его словам, это пилотный проект, о планах развития говорить рано.
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