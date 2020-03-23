Ритейлеры стали повышать цены на смартфоны и стиральные машины

В re:Store объяснили повышение цен на некоторые товары рыночной ситуацией и, в частности, ростом цен у конкурентов. В компании «Связной» от комментариев воздержались. В магазинах «Мегафон» и Tele2 сообщили, что на смартфоны цены пока не меняли. В DNS отметили, что новые партии импортной техники будут стоить гораздо дороже из-за подорожания кредитов, а также из-за необходимости создания подушки безопасности для негативного сценария карантина, при котором закрывшимся магазинам все равно придется выплачивать зарплату сотрудникам.