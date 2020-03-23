Ритейлеры стали повышать цены на смартфоны и стиральные машины
Из-за пандемии коронавируса и ослабления курса рубля ритейлеры стали повышать цены на смартфоны и бытовую технику, пишет ТАСС со ссылкой на статистику сервиса «Яндекс.Маркет». Так, например, последняя модель iPhone Pro 64Gb подорожала на 1200 руб. с февраля, а самая старая модель телефона Apple (по версии официального сайта) выросла в цене в среднем на 5%. Кроме того, некоторые модели стиральных машин подорожали в марте на 6–10%.
В re:Store объяснили повышение цен на некоторые товары рыночной ситуацией и, в частности, ростом цен у конкурентов. В компании «Связной» от комментариев воздержались. В магазинах «Мегафон» и Tele2 сообщили, что на смартфоны цены пока не меняли. В DNS отметили, что новые партии импортной техники будут стоить гораздо дороже из-за подорожания кредитов, а также из-за необходимости создания подушки безопасности для негативного сценария карантина, при котором закрывшимся магазинам все равно придется выплачивать зарплату сотрудникам.
Федеральное антимонопольное агентство (ФАС) пообещало реагировать на случаи нарушения антимонопольного законодательства, которые приводят к росту цен. ФАС напомнила представителям бизнеса об ответственном поведении и призвала не использовать сложившуюся ситуацию для собственного обогащения.