РБК узнал о планах «Лукойла» приостановить 20% бурения в Западной Сибири
Компания «Лукойл» уведомила подрядчиков о планах сократить объемы эксплуатационного и разведочного бурения на месторождениях в Западной Сибири, Коми и Пермском крае на 20% от годового плана, сообщает РБК со ссылкой на источник в одной из сервисных компаний и источник в подрядчике. Официально пресс-служба «Лукойла» не стала комментировать данную информацию.
Источник, близкий к одной из дочерних структур «Лукойла», рассказал РБК, что на месторождениях Западной Сибири компания сократит бурение приблизительно на 20% – с 1,5 млн до 1,2 млн погонных метров. При этом сокращения не затронут проекты, работающие по экспериментальному режиму НДД (налог на добычу полезных ископаемых), уточнил он.
Один из источников уточнил, что с начала мая и до начала ноября этого года «Лукойл» приостановит работу 26 буровых станков из около 130 (20%). Геологоразведка также будет сокращена, а часть работ с текущего года перенесут на 2021 г., сказал он. Подрядчиков, работающих на проектах на суше в Западной Сибири и Коми, просят сохранить персонал для возобновления работы в ноябре, пишет издание. По мнению одного из источников РБК, полностью сохранить численность работников невозможно. Сокращение персонала может составить не менее 30%, а по отдельным проектам и 100%, уточнил он, выразив надежду на то, что правительство окажет поддержку компаниям нефтесервисной отрасли.
Президент «Лукойла» Вагит Алекперов в марте заявил, что из-за падения мировых цен на нефть с январских $72 за баррель до $25 «Лукойл» сократит расходы на $1,5 млрд (около 20%). По его словам, сокращение не затронет проекты, которые непосредственно связаны с обеспечением геологоразведки и добычи нефти.
Члены ОПЕК+ 12 апреля договорились суммарно сократить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая. Согласно сделке, на долю России придется снижение на 1,8 млн баррелей в год. Российские нефтяные компании должны пропорционально снизить добычу. По условиям соглашения «Лукойл» снизит добычу на 18%, более чем на 40 000 т в сутки, отмечал Алекперов. По его словам, другие российские компании также должны выполнить свои обязательства в соответствии с решением Минэнерго.