РБК узнал о планах «Лукойла» приостановить 20% бурения в Западной Сибири

Один из источников уточнил, что с начала мая и до начала ноября этого года «Лукойл» приостановит работу 26 буровых станков из около 130 (20%). Геологоразведка также будет сокращена, а часть работ с текущего года перенесут на 2021 г., сказал он. Подрядчиков, работающих на проектах на суше в Западной Сибири и Коми, просят сохранить персонал для возобновления работы в ноябре, пишет издание. По мнению одного из источников РБК, полностью сохранить численность работников невозможно. Сокращение персонала может составить не менее 30%, а по отдельным проектам и 100%, уточнил он, выразив надежду на то, что правительство окажет поддержку компаниям нефтесервисной отрасли.