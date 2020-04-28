Цены на нефть Brent на торгах упали ниже $20 за баррель

По данным Лондонской межконтинентальной биржи на 6:00 мск июньские фьючерсы на нефть марки Вrent торгуются по цене $19,11 за баррель (-12,193%), фьючерсы на нефть марки WTI — по $10,81 (-56.707%). По данным FT, на азиатских торгах нефть WTI подешевела на 13,9%, до $11 за баррель, Brent упала в цене на 4,2% до $19,15 за баррель. Спрос на нефть резко сократился из-за экономических последствий пандемии коронавируса, что привело к опасениям о том, что избыток предложения превысит возможности хранения. «Это то, что продолжает влиять на настроения на азиатских рынках нефти», — считает руководитель по рыночного стратегии Westpac в Сиднее Роберт Ренни. По его словам, рынок приблизился к пределу физической емкости хранения по всему миру, и это оказывает угнетающий эффект на нефтяной рынок.