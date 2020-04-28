Цены на нефть Brent на торгах упали ниже $20 за баррель
Цены на нефть снова резко упали. Нефть марки Brent подешевела до $19,1 за баррель, WTI — до $11. Из-за угрозы переполнения мировых хранилищ нефти цены на североамериканскую нефть WTI могут снова опуститься в отрицательную зону, пишет The Financial Times.
По данным Лондонской межконтинентальной биржи на 6:00 мск июньские фьючерсы на нефть марки Вrent торгуются по цене $19,11 за баррель (-12,193%), фьючерсы на нефть марки WTI — по $10,81 (-56.707%). По данным FT, на азиатских торгах нефть WTI подешевела на 13,9%, до $11 за баррель, Brent упала в цене на 4,2% до $19,15 за баррель. Спрос на нефть резко сократился из-за экономических последствий пандемии коронавируса, что привело к опасениям о том, что избыток предложения превысит возможности хранения. «Это то, что продолжает влиять на настроения на азиатских рынках нефти», — считает руководитель по рыночного стратегии Westpac в Сиднее Роберт Ренни. По его словам, рынок приблизился к пределу физической емкости хранения по всему миру, и это оказывает угнетающий эффект на нефтяной рынок.
Международный нефтяной индекс на прошлой неделе опустился ниже $20 за баррель впервые почти за два десятилетия, отмечает FT. Снижение последовало за 25-процентным падением цен на американскую нефть для июньских поставок в США за ночь. Экстремальные колебания цен вызвали бурю на мировых нефтяных рынках в последние сессии. На прошлой неделе майские фьючерсы на WTI упали в цене до отрицательных $40 за баррель. Это стало первым случаем в истории, когда цена нефтяного контракта упала ниже нуля.
Члены ОПЕК+ 12 апреля договорились суммарно сократить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая. Согласно сделке, на долю России придется снижение на 1,8 млн баррелей в год.