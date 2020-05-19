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Reuters узнал о планах Nasdaq ввести минимальный размер для IPO в $25 млн

Ведомости

Американская биржа Nasdaq (вторая по величине фондовая торговая площадка США, торгующая акциями высокотехнологических компаний) впервые введет минимальные размер для первичных публичных размещений (IPO) — $25 млн. Новые ограничения на первичные публичные размещения должны затруднить выход на фондовую биржу компаний из Китая, сообщает Reuters со ссылкой на источники, информированные о новых ограничениях.

Собеседники агентства отметили, что Nasdaq не будет в новых правилах каким-то особым образом выделять компании из Китая, но вводимые ограничения вызваны опасениями финансовой непрозрачностью китайских IPO и связями предпринимателей из КНР с влиятельными инсайдерами. Новые правила потребуют от компаний из некоторых стран, в том числе Китая, привлечь $25 млн при проведении IPO (или не менее четверти их рыночной капитализации после листинга), сообщили источники агентства. Nasdaq впервые в своей истории установил минимальное значение по размеру IPO. Это изменение не позволило бы нескольким китайским компаниям, которые котируются на бирже Nasdaq, стать публичными, говорят собеседники. По данным Refinitiv, из 155 китайских компаний, которые котировались на Nasdaq с 2000 г., 40 получили доход от IPO ниже $25 млн.

Как утверждает агентство, небольшие китайские компания проводят IPO, чтобы получить возможность своим основателям и инвесторам обналичивать денежные средства в долларах США, обходя меры властей КНР по контролю за капиталом. Компании используют свой листинговый статус Nasdaq, чтобы убедить кредиторов в Китае финансировать их. Кроме того, они получают субсидии от властей регионов в Китае, чтобы стать игроками, чьи ценные бумаги публично торгуются на бирже. Новые правила потребуют от аудиторов обеспечить соответствие международных франшиз китайских компаний мировым стандартам, отметили источники. Nasdaq также проверит аудит небольших американских компания, которые проверяют счета китайских IPO, добавили собеседники Reuters.

Как отмечает агентство, таким образом IPO китайских компаний становятся новой точкой напряженности в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами в области торговли, технологий и распространения нового коронавируса. В 2019 г. Nasdaq уже вводила ограничения на листинги, стремясь ограничить IPO небольших китайских компаний. Их акции часто торгуются слабо, потому что большинство остаются в руках нескольких инсайдеров. Низкая ликвидность китайских бумаг делает их непривлекательными для многих крупных институциональных инвесторов, которым Nasdaq стремится угодить. В апреле Luckin Coffee, которая провела IPO в США в начале 2019 г., объявила, что внутреннее расследование компании выявило, что ее главный операционный директор и другие сотрудники сфабриковали сделки по продажам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных