Reuters узнал о планах Nasdaq ввести минимальный размер для IPO в $25 млн

Собеседники агентства отметили, что Nasdaq не будет в новых правилах каким-то особым образом выделять компании из Китая, но вводимые ограничения вызваны опасениями финансовой непрозрачностью китайских IPO и связями предпринимателей из КНР с влиятельными инсайдерами. Новые правила потребуют от компаний из некоторых стран, в том числе Китая, привлечь $25 млн при проведении IPO (или не менее четверти их рыночной капитализации после листинга), сообщили источники агентства. Nasdaq впервые в своей истории установил минимальное значение по размеру IPO. Это изменение не позволило бы нескольким китайским компаниям, которые котируются на бирже Nasdaq, стать публичными, говорят собеседники. По данным Refinitiv, из 155 китайских компаний, которые котировались на Nasdaq с 2000 г., 40 получили доход от IPO ниже $25 млн.