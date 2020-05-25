На погранпунктах в Приморье скопилось более 500 большегрузных автомобилей
На пунктах пропуска через границу в Приморском крае скопилось 544 большегрузных автомобиля. Планируется, что все они будут пропущены в Китай до 1 июня, сообщает пресс-служба краевой администрации со ссылкой на заместителя председателя регионального правительства Александра Костенко.
По его словам, на погранпереходе в Пограничном скопилось 236 машин, в Краскино – 120, в Полтавке – 188. Работу по пропуску грузового транспорта через границу краевые власти организовали совместно с полицией, таможней и перевозчиками. Министерство транспорта региона утвердило схемы движения по каждому пункту и установило знаки, информирующие о них.
Проезд к автомобильным пунктам пропуска через границы до 31 мая ограничил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Очереди из грузовых фур начали скапливаться перед пунктами пропуска в апреле из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом. Через погранпереходы пропускали от 30 до 10 единиц в сутки в каждую сторону. 14 мая дальнобойщики решили три дня не пересекать границу в знак протеста. С 18 мая движение восстановилось.
Вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил в срок до 1 сентября перевести пункты пропуска Пограничный и Краскино на 24-часовой режим работы. Пункт пропуска Краскино поручено перевести на режим работы семь дней в неделю, а на Пограничном оборудовать еще два места для досмотра грузового автотранспорта.
Общее число заболеваний COVID-19 в Приморье достигло 1695, выздоровели 610 человек, 15 пациентов с коронавирусом умерли. В регионе с 31 марта действует режим самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Ограничительные меры в регионе продлены до 1 июня.