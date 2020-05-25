На погранпунктах в Приморье скопилось более 500 большегрузных автомобилей

Проезд к автомобильным пунктам пропуска через границы до 31 мая ограничил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Очереди из грузовых фур начали скапливаться перед пунктами пропуска в апреле из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом. Через погранпереходы пропускали от 30 до 10 единиц в сутки в каждую сторону. 14 мая дальнобойщики решили три дня не пересекать границу в знак протеста. С 18 мая движение восстановилось.