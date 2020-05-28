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Московские аптеки первыми получили разрешения на дистанционную торговлю

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Первые разрешения на розничную торговлю безрецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом получили три крупных аптечных сети в Москве и Московской области. Это «Эркафарм», «Самсон-Фарма и "Аптечная сеть 03", указывается в реестре, который опубликовал Росздравнадзор.

Правила выдачи разрешений на такую торговлю правительство России установило постановлением 16 мая. Аптека может продавать лекарства дистанционно, если для них не нужен рецепт, а у аптеки есть лицензия на фармацевтическую деятельность и разрешение Росздравнадзора. Чтобы получить разрешение, нужно отправить заявление и комплект документов в Росздравнадзор. Служба обязана рассмотреть их за пять дней.

После этого аптека сможет принимать заказы онлайн или по телефону и доставлять лекарства. Для торговли потребуется содержать сайт или мобильное приложение и сотрудничать с курьерами. Аптека не сможет подать заявление, если ее лицензия действует меньше года. Ранее аптекам разрешалось только принимать предзаказы на лекарственные препараты в режиме онлайн, но не продавать их.

Разрешения отзываются при прекращении действия лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. Для этого может быть три причины. Во-первых, несоответствие компании требованиям к аптечным организациям: владение фармацевтической лицензией не менее 1 года, курьерская служба с технологиями термоперевозки, не менее 10 мест осуществления фармдеятельности в регионе. Во-вторых, при более чем двукратном нарушении ст. 6.33 и 14.42 Кодекса России об административных правонарушениях. В-третьих, если сама аптечная сеть решила прекратить розничную торговлю лекарствами дистанционным способом. На отзыв решения Росздравнадзору отводится три дня после выявления одной из трех причин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных