Московские аптеки первыми получили разрешения на дистанционную торговлю
Первые разрешения на розничную торговлю безрецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом получили три крупных аптечных сети в Москве и Московской области. Это «Эркафарм», «Самсон-Фарма и "Аптечная сеть 03", указывается в реестре, который опубликовал Росздравнадзор.
Правила выдачи разрешений на такую торговлю правительство России установило постановлением 16 мая. Аптека может продавать лекарства дистанционно, если для них не нужен рецепт, а у аптеки есть лицензия на фармацевтическую деятельность и разрешение Росздравнадзора. Чтобы получить разрешение, нужно отправить заявление и комплект документов в Росздравнадзор. Служба обязана рассмотреть их за пять дней.
После этого аптека сможет принимать заказы онлайн или по телефону и доставлять лекарства. Для торговли потребуется содержать сайт или мобильное приложение и сотрудничать с курьерами. Аптека не сможет подать заявление, если ее лицензия действует меньше года. Ранее аптекам разрешалось только принимать предзаказы на лекарственные препараты в режиме онлайн, но не продавать их.
Разрешения отзываются при прекращении действия лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. Для этого может быть три причины. Во-первых, несоответствие компании требованиям к аптечным организациям: владение фармацевтической лицензией не менее 1 года, курьерская служба с технологиями термоперевозки, не менее 10 мест осуществления фармдеятельности в регионе. Во-вторых, при более чем двукратном нарушении ст. 6.33 и 14.42 Кодекса России об административных правонарушениях. В-третьих, если сама аптечная сеть решила прекратить розничную торговлю лекарствами дистанционным способом. На отзыв решения Росздравнадзору отводится три дня после выявления одной из трех причин.