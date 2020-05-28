Московские аптеки первыми получили разрешения на дистанционную торговлю

Разрешения отзываются при прекращении действия лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. Для этого может быть три причины. Во-первых, несоответствие компании требованиям к аптечным организациям: владение фармацевтической лицензией не менее 1 года, курьерская служба с технологиями термоперевозки, не менее 10 мест осуществления фармдеятельности в регионе. Во-вторых, при более чем двукратном нарушении ст. 6.33 и 14.42 Кодекса России об административных правонарушениях. В-третьих, если сама аптечная сеть решила прекратить розничную торговлю лекарствами дистанционным способом. На отзыв решения Росздравнадзору отводится три дня после выявления одной из трех причин.