Delivery Club выполнил рекордное число заказов в мае

Крупнейший в России сервис доставки еды Delivery Club выполнил более 5,5 млн заказов в мае 2020 г., это на 1 млн больше, чем в апреле, и в три раза больше, чем в мае прошлого года, сообщает пресс-служба компании. Заказы «навынос» и продуктов питания в расчетах не учитываются.