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Delivery Club выполнил рекордное число заказов в мае

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Крупнейший в России сервис доставки еды Delivery Club выполнил более 5,5 млн заказов в мае 2020 г., это на 1 млн больше, чем в апреле, и в три раза больше, чем в мае прошлого года, сообщает пресс-служба компании. Заказы «навынос» и продуктов питания в расчетах не учитываются.

Рост числа заказов в компании объясняют активностью пользователей в период изоляции из-за коронавируса, расширением зон доставки с помощью водителей «Ситимобил» и подключением к платформе новых ресторанов. Так, за последние три месяца к Delivery Club подключилось более 4000 новых ресторанов, отмечает пресс-служба.

Между тем функцию заказа еды «навынос» подключили уже более 1000 ресторанных сетей и отдельных заведений. Развивается и направление доставки продуктов – на прошлой неделе курьеры Delivery Club начали доставлять продукты из магазинов «Вкусвилл», добавили в пресс-службе.

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Сервис доставки готовой еды Delivery Club работает в 70 городах с населением свыше 4 млн человек, в Москве и Санкт-Петербурге через него также можно заказать доставку продуктов питания и повседневного спроса. Сервис входит в совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных