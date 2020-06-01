Delivery Club выполнил рекордное число заказов в мае
Крупнейший в России сервис доставки еды Delivery Club выполнил более 5,5 млн заказов в мае 2020 г., это на 1 млн больше, чем в апреле, и в три раза больше, чем в мае прошлого года, сообщает пресс-служба компании. Заказы «навынос» и продуктов питания в расчетах не учитываются.
Рост числа заказов в компании объясняют активностью пользователей в период изоляции из-за коронавируса, расширением зон доставки с помощью водителей «Ситимобил» и подключением к платформе новых ресторанов. Так, за последние три месяца к Delivery Club подключилось более 4000 новых ресторанов, отмечает пресс-служба.
Между тем функцию заказа еды «навынос» подключили уже более 1000 ресторанных сетей и отдельных заведений. Развивается и направление доставки продуктов – на прошлой неделе курьеры Delivery Club начали доставлять продукты из магазинов «Вкусвилл», добавили в пресс-службе.
Сервис доставки готовой еды Delivery Club работает в 70 городах с населением свыше 4 млн человек, в Москве и Санкт-Петербурге через него также можно заказать доставку продуктов питания и повседневного спроса. Сервис входит в совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка.