В онлайн-торговле едой за весну появилось около 30 новых игроков

С конца марта по май 2020 г. на российском рынке онлайн-торговли продуктами питания появилось несколько десятков новых игроков. Это и крупные продовольственные офлайн-ритейлеры, и непрофильные онлайн-магазины, до сих пор продававшие все, кроме еды, общепит и многие другие.