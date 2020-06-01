В онлайн-торговле едой за весну появилось около 30 новых игроков

В онлайн-торговле едой за весну появилось около 30 новых игроковКоронавирус заставил ускорить планы развития
С конца марта по май 2020 г. на российском рынке онлайн-торговли продуктами питания появилось несколько десятков новых игроков. Это и крупные продовольственные офлайн-ритейлеры, и непрофильные онлайн-магазины, до сих пор продававшие все, кроме еды, общепит и многие другие.
Так, крупная федеральная сеть продовольственных магазинов «Ашан» запустила в Москве доставку продуктов из гипермаркета на дом. Это заметил журналист «Ведомостей» и подтвердил представитель компании. Пока онлайн-магазин «Ашана», по словам представителя сети, работает в тестовом режиме в радиусе 5 км от гипермаркетов в Сокольниках и Марфине.
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