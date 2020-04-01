«Лента» впервые запустила собственные онлайн-магазины
Один из крупнейших российский ритейлеров – «Лента» – запустил два онлайн-магазина.
Первый – shop.lenta.com – запущен в партнерстве с сервисом доставки iGooods. Онлайн-магазин работает в восьми городах: Москве и Санкт-Петербурге, а также в Казани, Белгороде, Оренбурге, Сургуте, Барнауле и Кингисеппе.
Второй – online.lenta.com в партнерстве со «Сбермаркетом» (входит в совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group). Этот сервис работает только в регионах: Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Волгограде, Воронеже, Перми, Самаре, Челябинске, Омске, Уфе и др.
О запуске онлайн-площадок сообщили представители «Ленты», «Сбермаркета» и iGooods. Пока онлайн-магазины «Ленты» работают не во всех городах присутствия сети – всего их более 88. Представитель ритейлера отказался сообщить планы расширения географии онлайн-продаж.
Это не первый опыт «Ленты» в интернет-коммерции. У сети уже есть собственный пилотный сервис экспресс-доставки за 15–30 минут – «Ленточка». Сейчас он работает в 11 районах Москвы: Кунцевском, Тверском, Пресненском и др. Планов его развития представитель ритейлера не раскрыл. В Москве и Санкт-Петербурге продукты из «Ленты» можно также заказать через iGooods.
Запуск отдельного онлайн-магазина позволит покупателям «Ленты» заказывать товары напрямую через сайт ритейлера, не заходя на сервис доставки. По словам представителя iGooods, благодаря запуску собственного онлайн-магазина «Лента» сможет продвигать услугу под своим брендом – он более узнаваемый, к нему выше доверие.
В ритейле подобная модель работы называется White label: одна компания (в данном случае «Сбермаркет» и iGooods) полностью обеспечивает работу онлайн-магазина, а другая – продает товары и услуги под своим брендом. По такой модели работают и некоторые другие компании. Со «Сбермаркетом» также сотрудничает Metro. Сотрудничество по такой схеме с маркетплейсом goods.ru планирует и «М.видео-Эльдорадо», говорит представитель маркетплейса.
У «Ленты» есть «родственный» онлайн-магазин – «Утконос». У них общий бенефициар – владелец «Севергрупп» Алексей Мордашов, в июне 2019 г. он говорил о возможности объединения двух ритейлеров. Представитель «Ленты» отказался комментировать сотрудничество с «Утконосом». «Ведомости» отправили запрос представителю интернет-магазина.
В условиях повышенного спроса «Утконосу» некогда заниматься проектами с «Лентой», полагает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, мощности онлайн-магазина сейчас очень загружены, несмотря на то что он активно нанимает курьеров и собирается открыть второй склад. Кроме того, «Утконос» пока работает только в Москве.