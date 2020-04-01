«Лента» впервые запустила собственные онлайн-магазины

Это не первый опыт «Ленты» в интернет-коммерции. У сети уже есть собственный пилотный сервис экспресс-доставки за 15–30 минут – «Ленточка». Сейчас он работает в 11 районах Москвы: Кунцевском, Тверском, Пресненском и др. Планов его развития представитель ритейлера не раскрыл. В Москве и Санкт-Петербурге продукты из «Ленты» можно также заказать через iGooods.