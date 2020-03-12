«Дикси» и Metro начали продажи через маркетплейсы

Второй по обороту ритейлер в России – «Магнит» рассматривает как открытие своей интернет-площадки, так и партнерство с сервисами доставки и маркетплейсами, рассказал его представитель. Пока «Магнит» работает только с партнерским сервисом доставки iGooods. В перспективе онлайн-продажи могут стать значимыми для «Магнита», отметил его представитель: они очень быстро растут. Часть покупателей, особенно в крупных городах, переключаются на покупки онлайн, продолжает он, но пока их недостаточно, чтобы вывести компании, продающие еду в интернете, на безубыточность.