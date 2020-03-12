«Дикси» и Metro начали продажи через маркетплейсы
Крупный продовольственный ритейлер «Дикси» начал продавать товары онлайн через интернет-магазин Ozon, а сеть мелкооптовых центров Metro – на маркетплейсе «Беру» (принадлежит «Яндекс.Маркету»). «Дикси» начала продажи 11 марта, а Metro – еще в конце 2019 г., но не объявляла об этом. О начале сотрудничества «Ведомостям» рассказали представители компаний.
«Дикси» и Metro входят в десятку крупнейших продовольственных ритейлеров России, по оценке Infoline. «Дикси» (входит в группу с «Бристолем» и «Красным и белым») занимает 3-е место, а Metro – 6-е. По данным «Infoline-аналитики», выручка объединенных «Дикси», «Бристоля» и «Красного и белого» в 2019 г. – 801 млрд руб. У Metro за 2019 г., по данным «Infoline-аналитики», выручка – 192,4 млрд руб.
До сих пор «Дикси» продавала свои товары исключительно офлайн. А у Metro уже есть свой онлайн-магазин (его работу обеспечивает «Сбермаркет»), она также работает с сервисами доставки еды, например iGooods.
Обе компании пока продают на маркетплейсах не весь ассортимент, а лишь товары с длительным сроком годности и не требующие специальных условий хранения. Так, «Дикси» на Ozon продает только 200 видов товара (бакалея, сладости, консервы, бытовая химия), но планирует расширить предложение до нескольких тысяч. Metro предлагает на «Беру» только бакалею, соусы, посуду и др. На дополнительные вопросы представитель компании не ответил.
До сих пор примеры, когда крупные ритейлеры начинали продажи через маркетплейсы, были единичными. Так, «Ашан» продает свои товары на Tmall (входит в совместное предприятие китайского интернет-гиганта Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ – AliExpress Russia). Продажи «Ашана» в онлайне растут, сообщил представитель AliExpress Russia. По его словам, товары повседневного спроса в приоритете для площадки, в будущем планируется сотрудничать и с другими продовольственными ритейлерами. Активно сотрудничает с онлайн-площадками и «Вкусвилл»: его товары продаются на «Перекрестке онлайн», Wildberries, Ozon, goods.ru и др.
Для продуктового ритейла сотрудничество с маркетплейсами открывает доступ к широкой аудитории и дополнительному каналу продаж, говорит представитель онлайн-магазина Wildberries. Для ритейлеров маркетплейсы – отличное дополнение к их собственным онлайн-платформам и способ привлечь новую аудиторию, соглашается представитель «Ашана».
«Дикси», по словам ее представителя, рассчитывает, что благодаря партнерству с Ozon ее товары будут доступны в 6500 населенных пунктах России. До сих пор магазины «Дикси» были, по собственным данным на 31 декабря 2019 г., в 739 населенных пунктах. Сотрудничество с Ozon позволило «Дикси» быстро и без инвестиций выйти в онлайн, а также расширить аудиторию, отметил директор по развитию омниканальных продаж «Дикси» Кирилл Гришин.
По словам представителя «Беру», Metro также расширит аудиторию благодаря продажам на ее площадке, а сама «Беру» благодаря крупному продавцу расширяет ассортимент товаров повседневного спроса. Сотрудничество позволит Metro увеличить интернет-продажи, в том числе в регионах, где сеть не может самостоятельно доставлять товары, говорит представитель компании.
У лидера российской розницы X5 Retail Group есть собственный онлайн-супермаркет «Перекресток», также его сети сотрудничают с сервисами экспресс-доставки. В планах X5, по словам ее представителя, масштабирование perekrestok.ru, лидерство по доле рынка онлайн-доставки еды, а также создание собственного маркетплейса. Планирует ли Х5 сотрудничать со сторонними маркетплейсами, ее представитель не сказал, но отметил, что выход в интернет становится дополнительным драйвером роста для ритейлеров.
Второй по обороту ритейлер в России – «Магнит» рассматривает как открытие своей интернет-площадки, так и партнерство с сервисами доставки и маркетплейсами, рассказал его представитель. Пока «Магнит» работает только с партнерским сервисом доставки iGooods. В перспективе онлайн-продажи могут стать значимыми для «Магнита», отметил его представитель: они очень быстро растут. Часть покупателей, особенно в крупных городах, переключаются на покупки онлайн, продолжает он, но пока их недостаточно, чтобы вывести компании, продающие еду в интернете, на безубыточность.
Услуги доставки еды из магазинов востребованы, спрос на них будет увеличиваться, прогнозирует гендиректор сервиса доставки еды SaveTime Дмитрий Дорошенко. Дополнительный канал продаж позволяет увеличивать оборот сети магазинов, добавляет управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods Григорий Кунис. К преимуществам доставки продуктов из магазинов Дорошенко относит высокий уровень доверия к качеству товаров из крупных сетей.