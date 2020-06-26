Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Bloomberg: Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока-2»

Ведомости

Германия готовится к ответным мерам на случай принятия Соединенными Штатами дополнительных санкций против газопровода «Северный поток-2». Власти ФРГ будут настаивать на общих для Евросоюза действиях в связи с ними, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников администрации канцлера Ангелы Меркель.

По данным собеседников агентства, Меркель считает необходимыми скоординированные действия Евросоюза в ответ на возможные санкции США. Санкции ударят по европейским компаниям, банкам и государственным службам и учреждениям, которые участвовали или были связаны с проектом строительства газопровода, сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство экономики ФРГ. Неделей ранее председатель комиссии по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст предложил в ответ на угрозы санкций вызвать в парламент американского посла в Германии, ввести санкции против сенаторов, которые инициировали законопроекты против трубопровода и пошлины на сжиженный природный газ из США.

В начале июня в сенат США внесли законопроект о расширении санкций против газопровода «Северный поток – 2», в нем уточняются и расширяются введенные ранее санкции, нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать завершению строительства газопровода. Обе партии — демократическая и республиканская — и обе палаты конгресса согласны, что этот проект «представляет серьезную угрозу американской национальной безопасности и потому нужно воспрепятствовать его реализации». Ограничения планируется распространить на всю деятельность, касающуюся прокладки труб и страхования. В законопроекте будет указано, что любой задействованный в строительстве «Северного потока – 2» столкнется с «сокрушительными и немедленными американскими санкциями», отмечал Bloomberg за день до внесения законопроекта.

Ранее по теме: В сенат США внесли проект новых санкций против «Северного потока – 2»

В январе 2020 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия сможет самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток – 2», однако для этого потребуется больше времени. О том, что Россия может самостоятельно завершить проект, ранее говорил и президент России Владимир Путин во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Построить «Северный поток – 2» планировалось до конца 2019 г. Трубопровод рассчитан на транспортировку 55 млрд куб. м газа в год. Две его нитки пройдут от России через Балтийское море до Германии. Последней страной, выдавшей разрешение на строительство, была Дания. Участок в водах этой страны должен соединиться с уже уложенным участком в водах Германии. На этом строительство подводной части «Северного потока – 2» завершится.

Ранее по теме: «Газпром» ответил на заявление США о перспективах «Северного потока – 2»
Ранее по теме: Лавров пообещал ответ на «санкции из ада» и меры против «Северного потока – 2»
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных