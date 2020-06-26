Bloomberg: Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока-2»
Германия готовится к ответным мерам на случай принятия Соединенными Штатами дополнительных санкций против газопровода «Северный поток-2». Власти ФРГ будут настаивать на общих для Евросоюза действиях в связи с ними, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников администрации канцлера Ангелы Меркель.
По данным собеседников агентства, Меркель считает необходимыми скоординированные действия Евросоюза в ответ на возможные санкции США. Санкции ударят по европейским компаниям, банкам и государственным службам и учреждениям, которые участвовали или были связаны с проектом строительства газопровода, сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство экономики ФРГ. Неделей ранее председатель комиссии по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст предложил в ответ на угрозы санкций вызвать в парламент американского посла в Германии, ввести санкции против сенаторов, которые инициировали законопроекты против трубопровода и пошлины на сжиженный природный газ из США.
В начале июня в сенат США внесли законопроект о расширении санкций против газопровода «Северный поток – 2», в нем уточняются и расширяются введенные ранее санкции, нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать завершению строительства газопровода. Обе партии — демократическая и республиканская — и обе палаты конгресса согласны, что этот проект «представляет серьезную угрозу американской национальной безопасности и потому нужно воспрепятствовать его реализации». Ограничения планируется распространить на всю деятельность, касающуюся прокладки труб и страхования. В законопроекте будет указано, что любой задействованный в строительстве «Северного потока – 2» столкнется с «сокрушительными и немедленными американскими санкциями», отмечал Bloomberg за день до внесения законопроекта.
В январе 2020 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия сможет самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток – 2», однако для этого потребуется больше времени. О том, что Россия может самостоятельно завершить проект, ранее говорил и президент России Владимир Путин во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Построить «Северный поток – 2» планировалось до конца 2019 г. Трубопровод рассчитан на транспортировку 55 млрд куб. м газа в год. Две его нитки пройдут от России через Балтийское море до Германии. Последней страной, выдавшей разрешение на строительство, была Дания. Участок в водах этой страны должен соединиться с уже уложенным участком в водах Германии. На этом строительство подводной части «Северного потока – 2» завершится.