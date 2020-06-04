В сенат США внесли проект новых санкций против «Северного потока – 2»

Построить «Северный поток – 2» планировалось до конца 2019 г. Трубопровод рассчитан на транспортировку 55 млрд куб. м газа в год. Две его нитки пройдут от России через Балтийское море до Германии. Последней страной, выдавшей разрешение на строительство, была Дания. Участок в водах этой страны должен соединиться с уже уложенным участком в водах Германии. На этом строительство подводной части «Северного потока – 2» завершится.