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В сенат США внесли проект новых санкций против «Северного потока – 2»

Ведомости

В сенат США внесли законопроект о расширении санкций против газопровода «Северного потока — 2», говорится в заявлении, опубликованном на сайте сенатора-республиканца Теда Круза.

В законопроекте уточняются и расширяются введенные раннее санкции, нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать завершению строительства «Северного потока-2», говорится в заявлении. Обе партии и обе палаты конгресса согласны, что этот проект «представляет серьезную угрозу американской национальной безопасности, и потому нужно воспрепятствовать его реализации», отметил сенатор.

О планах сенаторов внести законопроект накануне писал Bloomberg со ссылкой на проект документа. Ограничения планируется распространить на всю деятельность, касающуюся прокладки труб и страхования. В законопроекте будет указано, что любой задействованный в строительстве «Северного потока – 2» столкнется с «сокрушительными и немедленными американскими санкциями», отмечало агентство.

Ранее по теме: Bloomberg узнал о планах США расширить санкции против «Северного потока – 2»

Авторы документа утверждают, что газопровод представляет «критическую угрозу национальной безопасности США и не должен быть завершен». Также он является «угрозой Украине, энергетической независимости Европы и открывает для России возможность эксплуатировать союзников США».

В январе 2020 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия сможет самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток – 2», однако для этого потребуется больше времени. О том, что Россия может самостоятельно завершить проект, ранее говорил и президент России Владимир Путин во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее по теме: Миллер: Россия сможет сама достроить «Северный поток – 2»

Построить «Северный поток – 2» планировалось до конца 2019 г. Трубопровод рассчитан на транспортировку 55 млрд куб. м газа в год. Две его нитки пройдут от России через Балтийское море до Германии. Последней страной, выдавшей разрешение на строительство, была Дания. Участок в водах этой страны должен соединиться с уже уложенным участком в водах Германии. На этом строительство подводной части «Северного потока – 2» завершится.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных