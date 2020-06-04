В сенат США внесли проект новых санкций против «Северного потока – 2»
В сенат США внесли законопроект о расширении санкций против газопровода «Северного потока — 2», говорится в заявлении, опубликованном на сайте сенатора-республиканца Теда Круза.
В законопроекте уточняются и расширяются введенные раннее санкции, нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать завершению строительства «Северного потока-2», говорится в заявлении. Обе партии и обе палаты конгресса согласны, что этот проект «представляет серьезную угрозу американской национальной безопасности, и потому нужно воспрепятствовать его реализации», отметил сенатор.
О планах сенаторов внести законопроект накануне писал Bloomberg со ссылкой на проект документа. Ограничения планируется распространить на всю деятельность, касающуюся прокладки труб и страхования. В законопроекте будет указано, что любой задействованный в строительстве «Северного потока – 2» столкнется с «сокрушительными и немедленными американскими санкциями», отмечало агентство.
Авторы документа утверждают, что газопровод представляет «критическую угрозу национальной безопасности США и не должен быть завершен». Также он является «угрозой Украине, энергетической независимости Европы и открывает для России возможность эксплуатировать союзников США».
В январе 2020 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия сможет самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток – 2», однако для этого потребуется больше времени. О том, что Россия может самостоятельно завершить проект, ранее говорил и президент России Владимир Путин во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Построить «Северный поток – 2» планировалось до конца 2019 г. Трубопровод рассчитан на транспортировку 55 млрд куб. м газа в год. Две его нитки пройдут от России через Балтийское море до Германии. Последней страной, выдавшей разрешение на строительство, была Дания. Участок в водах этой страны должен соединиться с уже уложенным участком в водах Германии. На этом строительство подводной части «Северного потока – 2» завершится.