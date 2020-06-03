Bloomberg узнал о планах США расширить санкции против «Северного потока – 2»
Группа американских сенаторов планирует внести законопроект о расширении санкций США против газопровода «Северный поток – 2», пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа. Ограничения планируется распространить на всю деятельность, касающуюся прокладки труб и страхования.
В законопроекте будет прописано, что любой задействованный в строительстве «Северного потока – 2» столкнется с «сокрушительными и немедленными американскими санкциями», цитирует издание одного из авторов документа, сенатора-республиканца от Техаса Теда Круза. По его словам, газопровод представляет «критическую угрозу национальной безопасности США и не должен быть завершен», а президент России Владимир Путин пытается обойти предыдущие санкции конгресса США. Сенатор-демократ от Нью-Гэмпшира Джинн Шейхин добавила, что газопровод «угрожает Украине, энергетической независимости Европы и открывает для России возможность эксплуатировать союзников США», и призвала конгресс снова принять решительные меры и «встать на пути трубопровода».
В декабре 2019 г. в США был утвержден оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 г., в котором среди прочего были анонсированы новые меры противодействия строительству «Северного потока – 2», а именно санкции в отношении компаний, «которые сознательно продали, сдали в лизинг или предоставили суда для прокладки труб на глубине 100 футов и более». На следующий день швейцарская компания Allseas, суда которой занимались укладкой подводной части нового экспортного газопровода «Газпрома», остановила работы, а чуть позже увела суда из района строительства.
В январе 2020 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия сможет самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток – 2», однако для этого потребуется больше времени. О том, что Россия может самостоятельно завершить проект, ранее говорил президент Владимир Путин во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Путин выразил надежду, что газопровод достроят до конца 2020 г., либо в I квартале 2021 г. В свою очередь Меркель заявила, что Берлин продолжит оказывать поддержку реализации проекта.
Построить «Северный поток – 2» планировалось до конца 2019 г. Трубопровод рассчитан на транспортировку 55 млрд куб. м газа в год. Две его нитки пройдут от России через Балтийское море до Германии. Последней страной, выдавшей разрешение на строительство, была Дания. Участок в водах этой страны должен соединиться с уже уложенным участком в водах Германии. На этом строительство подводной части «Северного потока – 2» завершится.