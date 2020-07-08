В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки
В аптечных сетях России вырос спрос на спиртосодержащие настойки (настойки боярышника, пустырника и т.п.). Продажи спиртосодержащих настоек в аптеках с января по конец июня выросли на 8%, до 57,4 млн упаковок, а в деньгах — на 38%, до 1,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленное для него исследование DSM Group.
По данным исследования, год назад в натуральном выражении продажи спиртосодержащих настоек падали на 4%, а в денежном выражении — на 5%. По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, больше всего покупались успокаивающие настойки пустырника и валерианы. Их продажи выросли на 35% и 40%, до 327,5 млн рублей и 296,5 млн, соответственно. По мнению собеседника газеты, таким образом россияне снимали тревоги из-за пандемии коронавируса. Он предположил, что настойки на спирту могли использоваться потребителями и как дезинфицирующее средство. Настойки боярышника покупались на 28% чаще (158 млн руб.), настойки прополиса — на 71% (141,2 млн руб.)
Опрошенные газетой участники алкогольного рынка связывают рост спроса на настойки в аптеках с с ограничениями на продажу спиртного из-за пандемии. Такие меры вводились, в частности, в Башкирии, Крыму, Якутии, Ленинградской и Пермской областях. Весной этого года об угрозе перехода потребителей спиртного на алкогольную продукцию «по типу настойки боярышника» премьер-министру Михаилу Мишустину сообщал письмом Союз российских пивоваров. По словам его председателя Даниила Бримана, кроме роста потребления настоек при ограничениях на торговлю алкоголя и закрытии питейных заведений выросло и количество онлайн-доставщиков алкоголя.
По оценке CEO воронежской сети «Фармия» Романа Кубанева, наибольший рост продаж продукции — на 140% в натуральном выражении — пришелся на март, и был связан как раз с дефицитом в аптеках в тот период антисептиков. Кроме того, рассказывает Кубанев, при росте спроса выросли и цены на настойки у дистрибуторов, на прежний уровень они пока не вернулись. По данным исследования DSM Group, с начала года настойка пустырника подорожала на 32%, валерианы — на 44%, боярышника — на 16%. Сергей Шуляк предполагает, что цены могли повысить и производители настоек. Крупнейшими их производителями в России в компании назвали «Гиппократ» (35,4% рынка в денежном выражении), Ивановскую (9,5%) и Тульскую (22,8%) фармацевтические фабрики.