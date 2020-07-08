В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки

По оценке CEO воронежской сети «Фармия» Романа Кубанева, наибольший рост продаж продукции — на 140% в натуральном выражении — пришелся на март, и был связан как раз с дефицитом в аптеках в тот период антисептиков. Кроме того, рассказывает Кубанев, при росте спроса выросли и цены на настойки у дистрибуторов, на прежний уровень они пока не вернулись. По данным исследования DSM Group, с начала года настойка пустырника подорожала на 32%, валерианы — на 44%, боярышника — на 16%. Сергей Шуляк предполагает, что цены могли повысить и производители настоек. Крупнейшими их производителями в России в компании назвали «Гиппократ» (35,4% рынка в денежном выражении), Ивановскую (9,5%) и Тульскую (22,8%) фармацевтические фабрики.