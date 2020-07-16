Илон Маск впервые вошел в десятку самых богатых людей мира
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes.
Как пишет издание, Маск занял сразу 8-ю строку с состояние $68,5 млрд — за пандемию акции Tesla взлетели в 3,2 раза, а состояние Маска выросло на 40%. «Мне действительно все равно. Цифры то растут, то падают. Самое важное в данной ситуации — производить отличный продукт, который нравится людям», — заявил Илон Маск в интервью Forbes в начале июля.
Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани (Reliance Industries), занял седьмое место в десятке Forbes, впервые с 2011 г. Его состояние оценивается в $71,4 млрд. Бывший генеральный директор Microsoft Стив Балмер с $72,1 млрд на шестом месте, он, как и Маск, впервые вошел в топ-10. С середины марта акции Microsoft подорожали на 47%. Члены семьи Уолтон, которой принадлежит сеть супермаркетов Walmart, братья Джим и Роб и их сестра Элис выбыли из топ-10. Именно их места заняли Илон Маск, Мукеш Амбани и Стив Балмер.