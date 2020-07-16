Илон Маск впервые вошел в десятку самых богатых людей мира

Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани (Reliance Industries), занял седьмое место в десятке Forbes, впервые с 2011 г. Его состояние оценивается в $71,4 млрд. Бывший генеральный директор Microsoft Стив Балмер с $72,1 млрд на шестом месте, он, как и Маск, впервые вошел в топ-10. С середины марта акции Microsoft подорожали на 47%. Члены семьи Уолтон, которой принадлежит сеть супермаркетов Walmart, братья Джим и Роб и их сестра Элис выбыли из топ-10. Именно их места заняли Илон Маск, Мукеш Амбани и Стив Балмер.