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Илон Маск впервые вошел в десятку самых богатых людей мира

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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes.

Как пишет издание, Маск занял сразу 8-ю строку с состояние $68,5 млрд — за пандемию акции Tesla взлетели в 3,2 раза, а состояние Маска выросло на 40%. «Мне действительно все равно. Цифры то растут, то падают. Самое важное в данной ситуации — производить отличный продукт, который нравится людям», — заявил Илон Маск в интервью Forbes в начале июля.

Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани (Reliance Industries), занял седьмое место в десятке Forbes, впервые с 2011 г. Его состояние оценивается в $71,4 млрд. Бывший генеральный директор Microsoft Стив Балмер с $72,1 млрд на шестом месте, он, как и Маск, впервые вошел в топ-10. С середины марта акции Microsoft подорожали на 47%. Члены семьи Уолтон, которой принадлежит сеть супермаркетов Walmart, братья Джим и Роб и их сестра Элис выбыли из топ-10. Именно их места заняли Илон Маск, Мукеш Амбани и Стив Балмер.

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Возглавляет рейтинг основатель и гендиректор Amazon Джеф Безос ($179,1 млрд), за ним следуют сооснователь Microsoft Билл Гейтс ($113,4 млрд) и владелец LVMH Берни Арно ($112,2 млрд). На четвертой позиции — гендиректор Facebook Марк Цукерберг, который удвоил состояние в 2020 г. ($87,2 млрд).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных