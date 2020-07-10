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Илон Маск подарит SEC шорты

Tesla теперь самый дорогой автопроизводитель в мире
Илья Виноградов

В непростой текущий момент как-то особенно приятно за тех, у кого дела идут в гору. И кто вдобавок умеет красиво и весело отпраздновать свой успех. Не упустив шанса попутно уколоть недоброжелателей, скептиков и врагов.

У компании Tesla как раз все хорошо. За год акции предприятия Илона Маска выросли почти в 6 раз. Это, в частности, привело к тому, что по рыночной капитализации Tesla, производящая примерно 400 000 электромобилей в год, обогнала автоконцерн Toyota, который выпускает в год более 10 млн автомобилей. Теперь Tesla – самый дорогой автопроизводитель в мире. Стоимость компании превышает $250 млрд. Toyota на $80 млрд дешевле. И не только она: Disney и Coke, например, тоже стоят меньше, чем Tesla.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных