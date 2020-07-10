Илон Маск подарит SEC шорты

У компании Tesla как раз все хорошо. За год акции предприятия Илона Маска выросли почти в 6 раз. Это, в частности, привело к тому, что по рыночной капитализации Tesla, производящая примерно 400 000 электромобилей в год, обогнала автоконцерн Toyota, который выпускает в год более 10 млн автомобилей. Теперь Tesla – самый дорогой автопроизводитель в мире. Стоимость компании превышает $250 млрд. Toyota на $80 млрд дешевле. И не только она: Disney и Coke, например, тоже стоят меньше, чем Tesla.