Forbes снова назвал Apple самым дорогим брендом мира
Журнал Forbes представил рейтинг 100 самых дорогих брендов мира в 2020 г. Первую строчку, как и в прошлом году, заняла компания Apple. Издание оценило ее в $241,2 млрд. Не изменились и первые пять строк рейтинга, их занимают те же участники, что и в прошлом году. При этом если первые четыре компании сохранили или увеличили темпы роста стоимости бренда, то Facebook оказался в отстающих: бренд социальной сети за год подешевел на 21%, отмечается в рейтинге.
При этом если первые четыре компании сохранили или увеличили темпы роста стоимости бренда, то Facebook оказался в отстающих: бренд социальной сети за год подешевел на 21%, отмечается в рейтинге.
Первая десятка самых дорогих брендов по версии Forbes:
Среди быстрорастущих компаний Forbes назвал Visa (поднялась с 25-го на 18-е место), Adidas (с 61-го на 51-е), Netflix (с 38-го на 26-е), Chanel (с 79-го на 52-е) и Cartier (с 64-го на 56-е). Общая стоимость 100 самых дорогих брендов за год выросла с $2,33 трлн до $2,54 трлн. Больше 50 компаний из топ-100 находятся в США. В числе других наиболее широко представленных стран — Япония (6 брендов), Германия (10), Франция (9) и Швейцария (5). Самая популярная отрасль в рейтинге — IT (20 компаний). Затем следуют финансовые услуги (14), автопромышленность (11) и розничная торговля (8).
Общая стоимость 100 самых дорогих брендов за год выросла с $2,33 трлн до $2,54 трлн. Больше 50 компаний из топ-100 находятся в США. В числе других наиболее широко представленных стран — Япония (6 брендов), Германия (10), Франция (9) и Швейцария (5). Самая популярная отрасль в рейтинге — IT (20 компаний). Затем следуют финансовые услуги (14), автопромышленность (11) и розничная торговля (8).