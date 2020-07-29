Forbes снова назвал Apple самым дорогим брендом мира

Журнал Forbes представил рейтинг 100 самых дорогих брендов мира в 2020 г. Первую строчку, как и в прошлом году, заняла компания Apple. Издание оценило ее в $241,2 млрд. Не изменились и первые пять строк рейтинга, их занимают те же участники, что и в прошлом году. При этом если первые четыре компании сохранили или увеличили темпы роста стоимости бренда, то Facebook оказался в отстающих: бренд социальной сети за год подешевел на 21%, отмечается в рейтинге.