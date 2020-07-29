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Forbes снова назвал Apple самым дорогим брендом мира

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Журнал Forbes представил рейтинг 100 самых дорогих брендов мира в 2020 г. Первую строчку, как и в прошлом году, заняла компания Apple. Издание оценило ее в $241,2 млрд. Не изменились и первые пять строк рейтинга, их занимают те же участники, что и в прошлом году. При этом если первые четыре компании сохранили или увеличили темпы роста стоимости бренда, то Facebook оказался в отстающих: бренд социальной сети за год подешевел на 21%, отмечается в рейтинге.

При этом если первые четыре компании сохранили или увеличили темпы роста стоимости бренда, то Facebook оказался в отстающих: бренд социальной сети за год подешевел на 21%, отмечается в рейтинге.

Первая десятка самых дорогих брендов по версии Forbes:

  • Apple — $241,2 млрд (+17%);

  • Google — $207,5 млрд (+24%);

  • Microsoft — $162,9 млрд (+30%);

  • Amazon — $135,4 млрд (+40%);

  • Facebook — $70,3 млрд (-21%);

  • Coca-Cola — $64,4 млрд (+9%);

  • Disney — $61,3 млрд (+18%);

  • Samsung — $50,4 млрд (-5%);

  • Louis Vuitton — $47,2 млрд (+20%);

  • McDonald's — $46,1 млрд (+5%).

Среди быстрорастущих компаний Forbes назвал Visa (поднялась с 25-го на 18-е место), Adidas (с 61-го на 51-е), Netflix (с 38-го на 26-е), Chanel (с 79-го на 52-е) и Cartier (с 64-го на 56-е). Общая стоимость 100 самых дорогих брендов за год выросла с $2,33 трлн до $2,54 трлн. Больше 50 компаний из топ-100 находятся в США. В числе других наиболее широко представленных стран — Япония (6 брендов), Германия (10), Франция (9) и Швейцария (5). Самая популярная отрасль в рейтинге — IT (20 компаний). Затем следуют финансовые услуги (14), автопромышленность (11) и розничная торговля (8).

Общая стоимость 100 самых дорогих брендов за год выросла с $2,33 трлн до $2,54 трлн. Больше 50 компаний из топ-100 находятся в США. В числе других наиболее широко представленных стран — Япония (6 брендов), Германия (10), Франция (9) и Швейцария (5). Самая популярная отрасль в рейтинге — IT (20 компаний). Затем следуют финансовые услуги (14), автопромышленность (11) и розничная торговля (8).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных