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Forbes узнал о переносе IPO онлайн-кинотеатра ivi на неопределенный срок

Ведомости

Российский онлайн-кинотеатр ivi отложил первичное публичное размещение (IPO) на американской бирже. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники. Издание утверждает, что планы по IPO пришлось отложить из-за законопроекта депутата Госдумы Антона Горелкина, которым предлагается ограничить доли иностранцев в видеосервисах. Представитель онлайн-кинотеатра от комментариев отказался.

По данным источников издания, размещение планировалось на бирже Nasdaq в январе текущего года, однако из-за внесенного законопроекта размещение решено было отложить на неопределенный срок.

О том, что головная компания ivi, зарегистрированная на Кипре, подала заявку на IPO в США, сообщал РБК со ссылкой на источники.

Основатель онлайн-кинотеатра Олег Туманов в последние два года неоднократно говорил о возможном IPO ivi, но всегда отказывался обсуждать конкретные планы. В январе «Коммерсантъ» сообщал, что видеосервис планирует выход на биржу до конца 2020 г. Опрошенные «Коммерсантом» и «Ведомостями» аналитики тогда оценили ivi в $700–800 млн. В 2019 г. выручка ivi увеличилась в 1,5 раза — до 6,1 млрд руб. В этом году доходы видеосервиса растут еще быстрее, сообщил представитель компании, но конкретную цифру не назвал, у сервиса, по его словам, уже 3 млн ежемесячно платящих пользователей. Ближайший конкурент – Okko в прошлом году удвоил доходы до 4,9 млрд руб. Пока ivi остается операционно убыточным бизнесом, но компания рассчитывает стать рентабельной в ближайшие несколько лет, отмечал представитель ivi.

Ранее по теме: В Госдуме предложили ограничить иностранное владение в российских онлайн-кинотеатрах

В конце декабря депутат от «Единой России» Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, запрещающий иностранцам владеть долей более 20% в аудиовизуальных сервисах с долей российской аудитории более 50%. Законопроект опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Этот законопроект главным образом «направлен против ivi», который заявил о планах провести IPO, говорил ранее «Ведомостям» главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. 

Действующий закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» ограничивает долю иностранного участия в аудиовизуальных сервисах на уровне 20% по аналогии со СМИ. Это правило распространяется на сервисы, доля российских пользователей которых составляет менее 50%. Владеть долей, превышающей 20%, иностранные юрлица или граждане сейчас могут только с при условии согласования такой структуры собственности правительственной комиссией. При этом для локальных сервисов с долей российской аудитории более 50% от общей сделано исключение — доля иностранного владения в них может быть любой при наличии у такого сервиса российского юридического лица. Внесенный законопроект это исключение убирает, указано в пояснительной записке к законопроекту.

В пояснительной записке отмечается, что на данный момент Роскомнадзором сформирован реестр аудиовизуальных сервисов, в котором имеются сведения о 21 ресурсе. «Часть аудиовизуальных сервисов, включенных в реестр, имеют в числе конечных бенефициаров иностранных субъектов, доля владения которых может превышать допустимые 20%», — указано в документе. В данный реестр внесены Ivi, Megogo, Okko (принадлежит «Сберу»), «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») и другие.

«Мое предложение очень простое: распространить ограничение в 20% иностранной собственности на все аудиовизуальные сервисы, работающие в России», — написал в своем Telegram-канале Горелкин. При этом он отметил, что «иностранные онлайн-кинотеатры никто блокировать не планирует». «При заходе на наш рынок им просто надо будет создать российское юридическое лицо или договориться с кем-то из местных игроков. Это нормальная рабочая схема. Тот же Netflix в России объединился с "Национальной медиа группой", и все у него в порядке», — написал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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