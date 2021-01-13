Forbes узнал о переносе IPO онлайн-кинотеатра ivi на неопределенный срок

Основатель онлайн-кинотеатра Олег Туманов в последние два года неоднократно говорил о возможном IPO ivi, но всегда отказывался обсуждать конкретные планы. В январе «Коммерсантъ» сообщал, что видеосервис планирует выход на биржу до конца 2020 г. Опрошенные «Коммерсантом» и «Ведомостями» аналитики тогда оценили ivi в $700–800 млн. В 2019 г. выручка ivi увеличилась в 1,5 раза — до 6,1 млрд руб. В этом году доходы видеосервиса растут еще быстрее, сообщил представитель компании, но конкретную цифру не назвал, у сервиса, по его словам, уже 3 млн ежемесячно платящих пользователей. Ближайший конкурент – Okko в прошлом году удвоил доходы до 4,9 млрд руб. Пока ivi остается операционно убыточным бизнесом, но компания рассчитывает стать рентабельной в ближайшие несколько лет, отмечал представитель ivi.