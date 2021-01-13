Правительство выделило еще 5 млрд рублей на льготные авиабилеты на Дальний Восток

В 2020 г. регулярная субсидия правительства для авиакомпаний на внутренние рейсы, включая Дальний Восток, составила более 14 млрд руб. В конце ноября Росавиация не успела согласовать дополнительные 3 млрд руб. финансирования. В 2021 г. власти планируют выделить авиакомпаниям на эти цели на 18% меньше, чем в 2020 г.: 11,5 млрд руб.