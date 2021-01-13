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Правительство выделило еще 5 млрд рублей на льготные авиабилеты на Дальний Восток

Ведомости

Правительство выделило дополнительные 5 млрд руб. для субсидирования льготных авиабилетов на Дальний Восток, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«В рамках программы субсидируемых авиаперевозок правительством выделены дополнительные 5 миллиардов рублей», — сказал Чекунков (цитата по «РИА Новости»). По его словам, эти средства позволят в три раза увеличить объем льготных перевозок на Дальний Восток.

«У дальневосточников, которые не успели приобрести льготные билеты в начале января, будет возможность сделать это в феврале, когда второй транш поступит авиакомпаниям и продажа авиабилетов по субсидируемым тарифам возобновится», — пояснил Чекунков.

Ранее сегодня «Аэрофлот» объявил о приостановке продажи субсидированных авиабилетов для полетов на Дальний Восток по причине того, что выделенные правительством субсидии израсходованы. Продажу льготных билетов авиаперевозчик начал 11 дней назад, 2 января.

В 2020 г. регулярная субсидия правительства для авиакомпаний на внутренние рейсы, включая Дальний Восток, составила более 14 млрд руб. В конце ноября Росавиация не успела согласовать дополнительные 3 млрд руб. финансирования. В 2021 г. власти планируют выделить авиакомпаниям на эти цели на 18% меньше, чем в 2020 г.: 11,5 млрд руб.

Ранее по теме: 3 млрд рублей на поддержку авиасообщения зависли на согласованиях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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