Правительство выделило еще 5 млрд рублей на льготные авиабилеты на Дальний Восток
Правительство выделило дополнительные 5 млрд руб. для субсидирования льготных авиабилетов на Дальний Восток, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
«В рамках программы субсидируемых авиаперевозок правительством выделены дополнительные 5 миллиардов рублей», — сказал Чекунков (цитата по «РИА Новости»). По его словам, эти средства позволят в три раза увеличить объем льготных перевозок на Дальний Восток.
«У дальневосточников, которые не успели приобрести льготные билеты в начале января, будет возможность сделать это в феврале, когда второй транш поступит авиакомпаниям и продажа авиабилетов по субсидируемым тарифам возобновится», — пояснил Чекунков.
В 2020 г. регулярная субсидия правительства для авиакомпаний на внутренние рейсы, включая Дальний Восток, составила более 14 млрд руб. В конце ноября Росавиация не успела согласовать дополнительные 3 млрд руб. финансирования. В 2021 г. власти планируют выделить авиакомпаниям на эти цели на 18% меньше, чем в 2020 г.: 11,5 млрд руб.