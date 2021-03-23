«Трансмашхолдинг» прокомментировал запрет Норвегии на покупку завода Rolls-Royce

В ТМХ с такой оценкой не согласились. «В ходе подготовки сделки ТМХ не было обнаружено ничего, что могло бы свидетельствовать о применимости к сделке закона о безопасности Норвегии», — заявили в компании. Вдобавок там выразили готовность найти пути выведения сделки из-под действия закона, на который ссылаются норвежские власти.