«Трансмашхолдинг» прокомментировал запрет Норвегии на покупку завода Rolls-Royce
«Трансмашхолдинг» (ТМХ) разочарован решением властей Норвегии запретить сделку по продаже принадлежащего британской компании Rolls-Royce норвежского завода Bergen Engines международному подразделению TMH International. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Ранее сегодня министр юстиции Норвегии Моника Мэллан сообщила, что правительство страны 26 марта на основе местного закона о безопасности представит резолюцию, запрещающую структуре ТМХ покупать Bergen Engines. Свое решение норвежские власти обосновали тем, что приобретение завода Россией может угрожать национальной безопасности их страны.
В ТМХ с такой оценкой не согласились. «В ходе подготовки сделки ТМХ не было обнаружено ничего, что могло бы свидетельствовать о применимости к сделке закона о безопасности Норвегии», — заявили в компании. Вдобавок там выразили готовность найти пути выведения сделки из-под действия закона, на который ссылаются норвежские власти.
4 февраля ТМХ сообщил о достижении договоренности между TMH International и Rolls-Royce Group о приобретении завода Bergen Engines, производящего дизельные и газопоршневые среднеоборотные двигатели. Сумма потенциальной сделки не раскрывалась, однако Агентство безопасности Норвегии оценило ее в €150 млн или $178 млн.
В заявлении ТМХ отмечалось, что газопоршневые среднеоборотные двигатели предназначены для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населенных пунктов или крупных предприятий. За счет сделки ТМХ рассчитывала расширить присутствие холдинга на мировом рынке дизелей. 9 марта власти Норвегии приостановили продажу завода для проведения проверки, а решение по ее итогам объявили сегодня.