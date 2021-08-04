«Газпром» сменил регистрацию с Москвы на Санкт-Петербург

О намерении перерегистрироваться в северной столице «Газпром» заявил еще в 2017 г. «Лахта Центр», где теперь расположен «Газпром», начал строиться в 2012 г. 87-этажный комплекс имеет высоту в 462 метра, что делает его самым высоким зданием в Европе. Осенью 2018 г. «Лахта центр» получил разрешение на ввод в эксплуатацию.