«Газпром» сменил регистрацию с Москвы на Санкт-Петербург
Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» завершила процедуру регистрации изменений в свой устав, которые подразумевают в том числе смену местонахождения головного офиса с Москвы на Санкт-Петербург. Об этом сообщается на сайте предприятия.
Новая штаб-квартира головной компании теперь находится по адресу Лахтинский проспект, дом 2, корпус 3, строение 1. Там расположен многофункциональный комплекс «Лахта Центр». Ранее головной офис был на улице Наметкина, дом 16 в Москве.
Годовое общее собрание акционеров «Газпрома» состоялось 25 июня. На нем были утверждены изменения в устав компании, включая решение по переезду головного офиса в Санкт-Петербург.
О намерении перерегистрироваться в северной столице «Газпром» заявил еще в 2017 г. «Лахта Центр», где теперь расположен «Газпром», начал строиться в 2012 г. 87-этажный комплекс имеет высоту в 462 метра, что делает его самым высоким зданием в Европе. Осенью 2018 г. «Лахта центр» получил разрешение на ввод в эксплуатацию.