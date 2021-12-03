«Газпром-медиа» стал акционером VK
Газпромбанк внесет в качестве вклада в имущество «Газпром-медиа холдинг» 45% уставного капитала компании «МФ технологии», которая является основным акционером VK (владеет 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited), сообщили в пресс-службе «Газпром-медиа».
«В результате внесения вклада АО «Газпром-медиа холдинг» становится акционером АО «МФ технологии», — пояснили в холдинге.
Ранее, 24 ноября, «Сбер» сообщил о закрытии сделки по продаже Газпромбанку 36% акций «МФ технологий». О выходе из компании банк сообщил 12 ноября. Сумма сделки составила 12,8 млрд руб.
«МФ технологии» создали в 2018 г. при участии «Мегафона», Газпромбанка, «РТ — Развитие бизнеса» («дочка» «Ростеха») и USM Holdings. В 2019 г. Сбербанк выкупил у Газпромбанка и «Ростеха» по 35 и 1% акций соответственно за 11,3 млрд руб. В итоге «Мегафону» принадлежала доля в 45%, Сбербанку — 36%, «Ростеху» — 10%, USM Holdings — 9%. Однако в конце ноября этого года Газпромбанк сменил «Сбер» в составе акционеров компании.
Вчера USM Holdings объявил о продаже 45% акций «МФ технологий» группе «Согаз». Как пояснили в холдинге, они принадлежали ему через «Мегафон». Еще 9% находятся в сделке с Газпромбанком, пояснил «Ведомостям» представитель основателя USM Алишера Усманова Григорий Левченко. В числе акционеров «Согаза» — члены семьи Ковальчуков и топ-менеджеры банка «Россия» (32,3% через ООО «Аквила»), «Газпром» и его структуры (21%), компания Михаила Шеломова «Акцепт» (12,47%), «дочка» ВТБ «Кордекс» (10%) и др.
В итоге «Согаз» и Газпромбанк вместе получили 90% акций контролирующей VK компании. Эти две сделки подразумевают, что аффилированные с «Газпромом» структуры фактически становятся контролирующими акционерами VK, пояснили аналитики ВТБ.
В пресс-службе «Газпром-медиа», комментируя сделку, заявили, что «VK продолжает сохранять статус независимой компании и развивать собственную цифровую экосистему».
По данным на 30 сентября 2021 г., среди акционеров VK, кроме «МФ технологий», значились голландская Prosus с долей 25,7%, китайские Alibaba (9,5%) и Tencent (7%). За девять месяцев этого года компания получила выручку в 87,5 млрд руб. при убытке в 9,8 млрд руб. Выручка за аналогичный период 2020 г. составила 69,2 млрд руб. при убытке в 12,2 млрд руб.