Усманов уступил контроль в VK за 16 млрд рублей

«Согаз» является одной из крупнейших страховых компаний России: по размеру получаемых страховых премий в последние годы она занимала 2-е и 1-е места. В числе акционеров «Согаза» члены семьи Ковальчуков и топ-менеджеры банка «Россия» (32,3% через ООО «Аквила»), «Газпром» и его структуры (21%), компания Михаила Шеломова «Акцепт» (12,47%), «дочка» ВТБ «Кордекс» (10%) и др.