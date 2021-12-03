Усманов уступил контроль в VK за 16 млрд рублей

Усманов уступил контроль в VK за 16 млрд рублейАналитики указывают на многочисленные ошибки в управлении активом
Совет директоров АО «Согаз» одобрил 45%-ное участие в капитале АО «МФ технологии» (МФТ), говорится в сообщении «Согаза». МФТ контролирует 4,8% в акционерном капитале VK (бывшая Mail.ru Group) и 57,3% голосов группы. Продавцом 45% МФТ выступает группа USM Holdings, основанная бизнесменом Алишером Усмановым, сообщил «Ведомостям» представитель Усманова Григорий Левченко. «Мы владеем этим пакетом через «Мегафон», – сказал Левченко. Цену сделки и доходность инвестиции USM Левченко не раскрыл.
«Согаз» является одной из крупнейших страховых компаний России: по размеру получаемых страховых премий в последние годы она занимала 2-е и 1-е места. В числе акционеров «Согаза» члены семьи Ковальчуков и топ-менеджеры банка «Россия» (32,3% через ООО «Аквила»), «Газпром» и его структуры (21%), компания Михаила Шеломова «Акцепт» (12,47%), «дочка» ВТБ «Кордекс» (10%) и др.