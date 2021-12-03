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Усманов уступил контроль в VK за 16 млрд рублей

Аналитики указывают на многочисленные ошибки в управлении активом
Владислав Новый Александра Кучеренко
Cделка вряд ли приведет к немедленному изменению стратегии VK / Ведомости / Ведомости

Совет директоров АО «Согаз» одобрил 45%-ное участие в капитале АО «МФ технологии» (МФТ), говорится в сообщении «Согаза». МФТ контролирует 4,8% в акционерном капитале VK (бывшая Mail.ru Group) и 57,3% голосов группы. Продавцом 45% МФТ выступает группа USM Holdings, основанная бизнесменом Алишером Усмановым, сообщил «Ведомостям» представитель Усманова Григорий Левченко. «Мы владеем этим пакетом через «Мегафон», – сказал Левченко. Цену сделки и доходность инвестиции USM Левченко не раскрыл.

«Согаз» является одной из крупнейших страховых компаний России: по размеру получаемых страховых премий в последние годы она занимала 2-е и 1-е места. В числе акционеров «Согаза» члены семьи Ковальчуков и топ-менеджеры банка «Россия» (32,3% через ООО «Аквила»), «Газпром» и его структуры (21%), компания Михаила Шеломова «Акцепт» (12,47%), «дочка» ВТБ «Кордекс» (10%) и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных