«Нафтогаз» пожаловался в Еврокомиссию на «антиконкурентные» действия «Газпрома»
«Нафтогаз Украины» 21 декабря направил в Еврокомиссию жалобу на «злоупотребление» «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа, говорится в сообщении украинской компании.
«Нафтогаз» утверждает в своем обращении, что «Газпром» резко уменьшил продажу природного газа на европейском спотовом рынке и «ограничивает возможности других компаний» поставлять дополнительные объемы газа в Европу. В компании считают, что эти действия были «антиконкурентными», нарушили антимонопольное законодательство ЕС и привели к аномальному росту цен на газ в Европе, которые накануне достигли рекордных $2200 за 1000 куб. м.
В частности, в «Нафтогазе» указали на недавнее решение российского холдинга не увеличивать транзит газа в ЕС через территорию Украины и прекращение торгов на электронной торговой площадке «Газпрома». Кроме того, украинская сторона обвиняет «Газпром» в блокировке экспорта газа, добываемого в России частными компаниями, а также транзита сырья в Европу из стран Центральной Азии.
В компании считают, что «Газпром» якобы пытается создать искусственный дефицит газа, чтобы оказать давление на ЕС и ускорить запуск трубопровода «Северный поток – 2».
В своем обращении «Нафтогаз» призвал Еврокомиссию обязать «Газпром» выставить на продажу через свою электронную платформу «значительные объемы газа» для поставки через Украину и допустить в свою газотранспортную систему для экспорта газ частных российских компаний и компаний из Центральной Азии.
«Газпром» на аукционе 20 декабря не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на январь 2022 г. Компания отказывается выкупать допмощности по транзиту газа через страну на протяжении уже четырех месяцев, ограничиваясь обязательствами по долгосрочному контракту. С начала года через территорию Украины в Европу прокачано 40 млрд куб. м российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 г.
В начале ноября в «Нафтогазе» заявили о нежелании России продлевать контракт по транзиту газа. Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон допускал, что транзит российского газа через Украину может прекратиться. Макогон назвал это «политическим вопросом». В Кремле заявляли, что Россия будет вести переговоры с Украиной о продлении договора только после того, как у «Газпрома» найдутся конечные покупатели в Европе. Действующий контракт о транзите российского газа через Украину заканчивается в 2024 г.