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Глава «Нафтогаза» заявил о планах Украины помешать запуску «Северного потока — 2»

Ведомости

Украина намерена противостоять запуску «Северного потока — 2». Для этого уже разработан план дальнейших юридических шагов, сообщил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

«У нас есть план дальнейших юридических шагов, чтобы помешать запуску этого российского газопровода», — написал Витренко на своей странице в Facebook (цитата по ТАСС). Глава «Нафтогаза» также заявил, что именно благодаря действиям Украины в сотрудничестве с «американскими и европейскими партнерами» удалось отстрочить достройку газопровода более чем на год. Он также напомнил, что «Нафтогаз» подключился к процедуре сертификации оператора «Северного потока — 2».

Накануне стало известно, что «Газпром» отказался от дополнительных мощностей для транзита газа через Украину в январе. Компания отказывается бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через страну на протяжении четырех месяцев. В текущем году компания выполнила свои обязательства по транзиту газа. С начала года через территорию Украины в Европу прокачано 40 млрд кубометров российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 г.

В начале ноября в «Нафтогазе» заявили о нежелании России продлевать контракт по транзиту газа. Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон допускал, что транзит российского газа через Украину может прекратиться. Макогон назвал это «политическим вопросом». В Кремле заявляли, что Россия будет вести переговоры с Украиной о продлении договора только после того, как у «Газпрома» найдутся конечные покупатели в Европе. Действующий контракт о транзите российского газа через Украину заканчивается в 2024 г.

Ранее по теме: Украина хочет сама стать «Северным потоком – 2»

США и Украина выступают против «Северного потока — 2». В начале сентября стороны приняли совместное заявление, в котором пообещали не допустить использования «Северного потока — 2» «как геополитического оружия». Российская сторона неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.

Сейчас процесс сертификации поставлен на паузу, так как оператору Nord Stream 2 AG, который базируется в Швейцарии, нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло, сертификация не будет возобновлена. В российском МИДе ожидают, что сертификация «Северного потока — 2» будет завершена весной 2022 г. Как утверждал постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов, приостановка сертификации газопровода напрямую связана с политикой. 17 декабря стало известно, что оператор начал заполнение газом второй нитки газопровода.

Ранее вице-канцлер страны и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что газопровод «Северный поток — 2» был геополитической ошибкой Германии. В свою очередь руководитель Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн утверждал, что проект не получит одобрения ЕС в первой половине 2022 г. из-за длительности процедуры. Сертификация продолжится, когда ведомству представят соответствующие документы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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