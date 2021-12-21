Глава «Нафтогаза» заявил о планах Украины помешать запуску «Северного потока — 2»

В начале ноября в «Нафтогазе» заявили о нежелании России продлевать контракт по транзиту газа. Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон допускал, что транзит российского газа через Украину может прекратиться. Макогон назвал это «политическим вопросом». В Кремле заявляли, что Россия будет вести переговоры с Украиной о продлении договора только после того, как у «Газпрома» найдутся конечные покупатели в Европе. Действующий контракт о транзите российского газа через Украину заканчивается в 2024 г.