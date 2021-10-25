Украина хочет сама стать «Северным потоком – 2»

После достройки трансбалтийского газопровода «Северный поток – 2» в Киеве наконец решили предложить конкурентные коммерческие условия на транзит российского газа. Украина готова предоставить «Газпрому» скидку в 50% на транзит газа в Европу по дополнительным контрактам, сообщил 22 октября президент страны Владимир Зеленский. Он пояснил, что речь идет о дополнительных поставках сверх предусмотренных действующим контрактом 40 млрд куб. м газа в год. «Украина предлагает эту дополнительную возможность всем потенциальным странам-транзитерам. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и для «Газпрома», – приводит Bloomberg слова украинского политика.