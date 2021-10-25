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Украина хочет сама стать «Северным потоком – 2»

Но теперь это уже вряд ли нужно «Газпрому»
Матвей Катков
GENYA SAVILOV / AFP

После достройки трансбалтийского газопровода «Северный поток – 2» в Киеве наконец решили предложить конкурентные коммерческие условия на транзит российского газа. Украина готова предоставить «Газпрому» скидку в 50% на транзит газа в Европу по дополнительным контрактам, сообщил 22 октября президент страны Владимир Зеленский. Он пояснил, что речь идет о дополнительных поставках сверх предусмотренных действующим контрактом 40 млрд куб. м газа в год. «Украина предлагает эту дополнительную возможность всем потенциальным странам-транзитерам. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и для «Газпрома», – приводит Bloomberg слова украинского политика.

Зеленский добавил, что Украина ожидает переговоров с Берлином и Брюсселем по обсуждению этого предложения и поиску выхода из сложившегося в Европе энергетического кризиса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных