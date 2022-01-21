Токаев поручил передать неиспользуемые месторождения Казахстана новым инвесторам

19 января нижняя палата парламента Казахстана (мажилис) одобрила отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. Газета The Guardian ранее сообщала со ссылкой на собственные источники, что причиной недавних беспорядков в Казахстане мог быть конфликт элит, а Назарбаев якобы ведет «яростные переговоры» со своим преемником о перераспределении власти и активов. Сам Назарбаев в своем обращении, опубликованном 18 января, назвал «беспочвенными» слухи о противостоянии в высших эшелонах власти. По его словам, Токаев обладает всей полнотой власти и вскоре будет избран председателем правящей партии «Нур Отан». До этого пост также занимал Назарбаев.