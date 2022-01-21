Газета
Бизнес

Токаев поручил передать неиспользуемые месторождения Казахстана новым инвесторам

Ведомости

В Казахстане нужно провести ревизию месторождений в стране и изъять неиспользуемые для того, чтобы передать их инвесторам, готовым вкладывать в них средства. Такое поручение дал правительству 21 января президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Необходимо максимально эффективно использовать наши природные богатства. Правительству следует провести ревизию всех месторождений, определить неиспользуемые месторождения для дальнейшей разработки с привлечением зарубежных и местных инвесторов», — сказал Токаев на встрече с представителями крупного бизнеса (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, если месторождение взято «впрок, следует изъять его и передать тому, кто готов вкладывать деньги».

18 января правительство страны лишило права собирать деньги за утилизационный сбор частную компанию «Оператор РОП», которую издания kz.media и Eurasianet связывали с младшей дочерью бывшего президента Нурсултана Назарбаева Алией. Новым оператором была назначена госкомпания «Жасыл даму». Токаев утверждал, что у бизнеса и населения возникло «множество вопросов» к деятельности «Оператора РОП». Активы компании, созданные за счет средств утильсбора, перешли в собственность государства.

Решение было принято на фоне вспыхнувших в Казахстане массовых беспорядков, участники которых в том числе выдвигали требования против участия первого президента республики в политической жизни страны. Своих должностей лишился ряд родственников Назарбаева, включая его племянника Самата Амиша, занимавшего должность первого замглавы Комитета национальной безопасности. Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев, которых казахстанские СМИ называют зятьями экс-президента, были уволены с руководящих постов в нефтегазовых госкомпаниях «Казтрансойл» и Qazaqgaz соответственно. Третий зять Назарбаева Тимур Кулибаев покинул пост главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

19 января нижняя палата парламента Казахстана (мажилис) одобрила отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. Газета The Guardian ранее сообщала со ссылкой на собственные источники, что причиной недавних беспорядков в Казахстане мог быть конфликт элит, а Назарбаев якобы ведет «яростные переговоры» со своим преемником о перераспределении власти и активов. Сам Назарбаев в своем обращении, опубликованном 18 января, назвал «беспочвенными» слухи о противостоянии в высших эшелонах власти. По его словам, Токаев обладает всей полнотой власти и вскоре будет избран председателем правящей партии «Нур Отан». До этого пост также занимал Назарбаев.

Ранее по теме: Бизнес-интересы России в Казахстане: как на них повлияют протесты в республике

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных