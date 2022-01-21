Токаев поручил передать неиспользуемые месторождения Казахстана новым инвесторам
В Казахстане нужно провести ревизию месторождений в стране и изъять неиспользуемые для того, чтобы передать их инвесторам, готовым вкладывать в них средства. Такое поручение дал правительству 21 января президент республики Касым-Жомарт Токаев.
«Необходимо максимально эффективно использовать наши природные богатства. Правительству следует провести ревизию всех месторождений, определить неиспользуемые месторождения для дальнейшей разработки с привлечением зарубежных и местных инвесторов», — сказал Токаев на встрече с представителями крупного бизнеса (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, если месторождение взято «впрок, следует изъять его и передать тому, кто готов вкладывать деньги».
18 января правительство страны лишило права собирать деньги за утилизационный сбор частную компанию «Оператор РОП», которую издания kz.media и Eurasianet связывали с младшей дочерью бывшего президента Нурсултана Назарбаева Алией. Новым оператором была назначена госкомпания «Жасыл даму». Токаев утверждал, что у бизнеса и населения возникло «множество вопросов» к деятельности «Оператора РОП». Активы компании, созданные за счет средств утильсбора, перешли в собственность государства.
Решение было принято на фоне вспыхнувших в Казахстане массовых беспорядков, участники которых в том числе выдвигали требования против участия первого президента республики в политической жизни страны. Своих должностей лишился ряд родственников Назарбаева, включая его племянника Самата Амиша, занимавшего должность первого замглавы Комитета национальной безопасности. Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев, которых казахстанские СМИ называют зятьями экс-президента, были уволены с руководящих постов в нефтегазовых госкомпаниях «Казтрансойл» и Qazaqgaz соответственно. Третий зять Назарбаева Тимур Кулибаев покинул пост главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен».
19 января нижняя палата парламента Казахстана (мажилис) одобрила отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. Газета The Guardian ранее сообщала со ссылкой на собственные источники, что причиной недавних беспорядков в Казахстане мог быть конфликт элит, а Назарбаев якобы ведет «яростные переговоры» со своим преемником о перераспределении власти и активов. Сам Назарбаев в своем обращении, опубликованном 18 января, назвал «беспочвенными» слухи о противостоянии в высших эшелонах власти. По его словам, Токаев обладает всей полнотой власти и вскоре будет избран председателем правящей партии «Нур Отан». До этого пост также занимал Назарбаев.