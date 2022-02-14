Российские IT-компании попросили о льготах на продвижение за рубежом

Кроме того, в РСПП выступают за финансирование через РЭЦ затрат на рекламу и маркетинговые исследования для продвижения IT-продукции за рубежом, а также отмену ограничений на долю субсидии, которую компании могут тратить на эти цели. Сейчас этот показатель не должен превышать 50% от всей суммы. В объединении полагают, что эти деньги можно использовать в том числе для привлечения PR-агентств и проведения «продающих семинаров» по российским продуктам для иностранных партнеров.