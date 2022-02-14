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Бизнес

Российские IT-компании попросили о льготах на продвижение за рубежом

Ведомости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил правительству разработать меры поддержки экспорта российских IT-компаний для продвижения за рубежом отечественного программного обеспечения. Об этом пишет Forbes со ссылкой на письмо главы РСПП Александра Шохина в Минцифры. В подготовке предложений участвовал президент ассоциации компаний-разработчиков ПО «Руссофт» Валентин Макаров.

В РСПП предлагают расширить перечень субсидий, которые отечественные разработчики софта могут получить через Российский экспертный центр (РЭЦ) — госорганизацию, которая предоставляет помощь экспортерам несырьевой неэнергетической продукции. В частности, бизнес считает нужным компенсировать затраты IT-компаниям на открытие офисов за границей, закупку оборудования, наем локальных сотрудников и командировочные расходы.

Кроме того, в РСПП выступают за финансирование через РЭЦ затрат на рекламу и маркетинговые исследования для продвижения IT-продукции за рубежом, а также отмену ограничений на долю субсидии, которую компании могут тратить на эти цели. Сейчас этот показатель не должен превышать 50% от всей суммы. В объединении полагают, что эти деньги можно использовать в том числе для привлечения PR-агентств и проведения «продающих семинаров» по российским продуктам для иностранных партнеров.

Еще одна инициатива заключается в том, чтобы разрешить российским банкам субсидировать процентную ставку по экспортным проектам на внедрение ПО. Сейчас такие льготы распространяются лишь на программно-аппаратные комплексы и ряд оборудования. 

В РСПП также предлагают ввести дополнительные субсидии для экспортеров технически сложных товаров (например, автомобилей и бытовой техники), которые используют в своих разработках отечественное ПО, и создать механизм, при котором госкомпании использовали бы в основном отечественный софт при реализации проектов за границей — например, при строительстве АЭС, промышленных предприятий и железнодорожной инфраструктуры.

Инициаторы предложений считают, что эти меры позволят увеличить количество экспортеров среди разработчиков российского софта, повысить долю России на мировом рынке в несколько раз, а также сделать отечественные бренды более узнаваемыми в мире и уменьшить отток специалистов за рубеж.

В Минцифры поддерживают предложения РСПП, рассказал Forbes замглавы ведомства Максим Паршин. Он отметил, что министерство уже реализует некоторые из предложенных мер. Так, в текущем году в 16 странах мира будет запущена служба «цифровых атташе», которые будут продвигать там российские IT-продукты, в дальнейшем ее планируется расширить до 28 стран. В Минцифры также подготовили проект постановления правительства о субсидиях для иностранных покупателей российского ПО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных