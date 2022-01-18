Минцифры предлагает субсидировать иностранных покупателей российского ПО

Программу льготного кредитования предлагается открыть для четырех категорий заемщиков: иностранных заказчиков отечественного ПО, российских разработчиков софта, индивидуальных предпринимателей, а также российских компаний, которые реализуют проекты вместе с юридическими лицами, входящими с ними в одну группу. Об этом говорится в проекте постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости».