Минцифры предлагает субсидировать иностранных покупателей российского ПО

Минцифры предлагает субсидировать иностранных покупателей российского ПОВ министерстве подготовили соответствующий проект постановления правительства
Программу льготного кредитования предлагается открыть для четырех категорий заемщиков: иностранных заказчиков отечественного ПО, российских разработчиков софта, индивидуальных предпринимателей, а также российских компаний, которые реализуют проекты вместе с юридическими лицами, входящими с ними в одну группу. Об этом говорится в проекте постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости».
Иностранный заемщик для получения льготного кредита должен будет соответствовать следующим требованиям: не находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации заемщика в форме присоединения или преобразования); в отношении заемщика не должно быть возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).
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