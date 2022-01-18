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Минцифры предлагает субсидировать иностранных покупателей российского ПО

В министерстве подготовили соответствующий проект постановления правительства
Владислав Новый
Максим Стулов / Ведомости

Программу льготного кредитования предлагается открыть для четырех категорий заемщиков: иностранных заказчиков отечественного ПО, российских разработчиков софта, индивидуальных предпринимателей, а также российских компаний, которые реализуют проекты вместе с юридическими лицами, входящими с ними в одну группу. Об этом говорится в проекте постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости».

Иностранный заемщик для получения льготного кредита должен будет соответствовать следующим требованиям: не находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации заемщика в форме присоединения или преобразования); в отношении заемщика не должно быть возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных