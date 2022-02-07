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За границей начнут работать «цифровые атташе» для помощи компаниям из России

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Служба российских «цифровых атташе» начнет работать в 16 странах мира в 2022 г., передает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко. Такое соглашение уже подписали Минцифры, Минпромторг и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

Как пояснил Чернышенко, создание такой службы предусмотрено вторым пакетом мер поддержки IT-отрасли, утвержденным премьер-министром Михаилом Мишустиным. В задачи кандидатов, отобранных на должность, входят комплексная работа по продвижению отечественных программных продуктов за рубежом, оказание консультационной, информационно-аналитической, юридической и организационной поддержки российским ИТ-компаниям в странах присутствия.

«Их основная задача — развитие экспорта российских цифровых решений. Планируется, что в 2022 г. "цифровые атташе" начнут работу в 16 странах — Бразилии, Вьетнаме, Малайзии и других», — отметил Чернышенко. Он также добавил, что в 2024 г. планируется расширить список до 28 стран присутствия.

По оценкам экспертов, институт «цифровых атташе» востребован на рынках Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки. Среди первых стран рассматриваются Бразилия, Вьетнам, Германия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Куба, Малайзия, ОАЭ, Сингапур, Таиланд, Турция, ЮАР, Южная Корея, пишет ТАСС.

Замглавы Минпромторга Алексей Груздев, в свою очередь, добавил, что реализация соглашения улучшит условия для развития российского экспорта информационных технологий, а также формирования кадрового резерва специалистов для последующего направления в торговые представительства.

Подбор кандидатов на должность «цифрового атташе» уже начался. Главные условия — высшее образование не ниже специалитета или магистратуры и знание языка страны пребывания. Будущий специалист также должен хорошо ориентироваться в российских и зарубежных программных продуктах, понимать конкурентные преимущества отечественных решений. Важно знание российского и международного законодательства в сфере торговли.

Создание службы «цифровых атташе» было утверждено вторым пакетом мер по поддержке отечественной IT-отрасли, который подписал Мишустин в сентябре 2021 г. Второй пакет мер IT-поддержки также направлен на повышение спроса на отечественные решения, ускорение цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы, создание комфортных условий для ведения IT-бизнеса в РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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