За границей начнут работать «цифровые атташе» для помощи компаниям из России

Подбор кандидатов на должность «цифрового атташе» уже начался. Главные условия — высшее образование не ниже специалитета или магистратуры и знание языка страны пребывания. Будущий специалист также должен хорошо ориентироваться в российских и зарубежных программных продуктах, понимать конкурентные преимущества отечественных решений. Важно знание российского и международного законодательства в сфере торговли.