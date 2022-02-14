«Газпром» не стал бронировать мощности для транзита через Украину и Польшу в марте
«Газпром» во время аукционов на дополнительные мощности по транзиту газа в Европу на март 2022 г. отказался бронировать прокачку через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа», а также дополнительный транзит через Украину, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов. В августе и ноябре 2021 г., а также в феврале 2022 г. компания не бронировала транзитные мощности через Польшу и допмощности через Украину на следующие кварталы.
«Оператор газотранспортной системы Украины» предлагал «Газпрому» два маршрута суммарным объёмом 15 млн куб. м в сутки — 9,8 млн через газоизмерительную станцию «Суджа» и еще 5,2 млн — на ГИС «Сохрановка». Эти мощности остались невостребованными. По долгосрочному контракту с Украиной «Газпром» забронировал 109 млн куб. м в сутки до конца 2024 г. В январе текущего года эти мощности были задействованы лишь наполовину (54 млн куб. м в сутки), за первые две недели февраля прокачка составила в среднем 77 млн куб. м.
Также российский холдинг не стал бронировать на следующий месяц мощности польского участка газопровода «Ямал-Европа». Всего на аукционе было предложено 89 млн кубометров в сутки. Долгосрочный договор «Газпрома» с Польшей на транзит газа по магистрали закончился в 2020 г., с тех пор компания выкупает ее мощности на аукционах.
На февраль «Газпром» не бронировал мощностей трубопровода «Ямал — Европа» совсем, а в январе выкупил примерно примерно четверть предложенных мощностей (19,3 млн кубометров в сутки), однако так и не воспользовался ими. В декабре 2021 г. компания также не делала месячного бронирования и выкупала мощности газопровода по необходимости на суточных аукционах. Прямой поток газа по «Ямалу — Европе» остановился с 21 декабря, с тех пор магистраль работает в реверсном режиме. Президент России Владимир Путин объяснял это отсутствием заявок на покупку газа со стороны европейских потребителей, прежде всего немецких и французских.