«Газпром» не стал бронировать мощности для транзита через Украину и Польшу в марте

На февраль «Газпром» не бронировал мощностей трубопровода «Ямал — Европа» совсем, а в январе выкупил примерно примерно четверть предложенных мощностей (19,3 млн кубометров в сутки), однако так и не воспользовался ими. В декабре 2021 г. компания также не делала месячного бронирования и выкупала мощности газопровода по необходимости на суточных аукционах. Прямой поток газа по «Ямалу — Европе» остановился с 21 декабря, с тех пор магистраль работает в реверсном режиме. Президент России Владимир Путин объяснял это отсутствием заявок на покупку газа со стороны европейских потребителей, прежде всего немецких и французских.