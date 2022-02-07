«Газпром» не стал бронировать мощности газопровода Ямал - Европа на II и III кварталы

На январь 2022 г. российская компания забронировала мощности в 19,3 млн кубометров в сутки, однако так и не воспользовалась ими. В декабре 2021 г. «Газпром» также не делал месячного бронирования и выкупал мощности газопровода по необходимости на суточных аукционах. Прямой поток газа по Ямалу - Европе остановился с 21 декабря, с тех пор магистраль работает в реверсном режиме. Президент России Владимир Путин объяснял это отсутствием заявок на покупку газа со стороны европейских потребителей, прежде всего немецких и французских. Долгосрочный договор «Газпрома» с Польшей на транзит газа закончился в 2020 г., с тех пор компания бронирует мощности трубопровода через аукционы.