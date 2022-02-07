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«Газпром» не стал бронировать мощности газопровода Ямал - Европа на II и III кварталы

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«Газпром» не стал бронировать мощности для транзита газа через Польшу по трубопроводу Ямал - Европа на II и III кварталы текущего года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные платформы GSA Platform. На аукционе были предложены мощности для прокачки газа объемом 89,1 млн куб. м в сутки, однако они остались невостребованными.

На январь 2022 г. российская компания забронировала мощности в 19,3 млн кубометров в сутки, однако так и не воспользовалась ими. В декабре 2021 г. «Газпром» также не делал месячного бронирования и выкупал мощности газопровода по необходимости на суточных аукционах. Прямой поток газа по Ямалу - Европе остановился с 21 декабря, с тех пор магистраль работает в реверсном режиме. Президент России Владимир Путин объяснял это отсутствием заявок на покупку газа со стороны европейских потребителей, прежде всего немецких и французских. Долгосрочный договор «Газпрома» с Польшей на транзит газа закончился в 2020 г., с тех пор компания бронирует мощности трубопровода через аукционы.

«Газпром» в понедельник также не стал бронировать дополнительный транзит газа через Украину. «Оператор ГТС Украины» предложил 9,8 млн куб. м в сутки при поставках через ГРС «Суджа» и 5,2 млн куб. м через ГРС «Сохрановка». На этом аукционе речь шла о дополнительных мощностях — по транзитному договору с Украиной «Газпром» обязан поставить через территорию страны минимум 40 млрд кубометров газа в год, или около 109 млн кубометров в сутки. Заявка компании на транзит газа через Украину на 7 февраля составляет 107,8 млн кубометров. Если она будет реализована, транзит через Украину может вырасти на 24% по сравнению со средним объемом прокачки на прошлой неделе. 

По данным «Оператора ГТС Украины», транзит российского газа через территорию страны в январе составил 1,6 млрд куб. м (53,7 млн куб. м в сутки), что на 57% ниже объемов за аналогичный период 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных