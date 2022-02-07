«Газпром» не стал бронировать мощности газопровода Ямал - Европа на II и III кварталы
«Газпром» не стал бронировать мощности для транзита газа через Польшу по трубопроводу Ямал - Европа на II и III кварталы текущего года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные платформы GSA Platform. На аукционе были предложены мощности для прокачки газа объемом 89,1 млн куб. м в сутки, однако они остались невостребованными.
На январь 2022 г. российская компания забронировала мощности в 19,3 млн кубометров в сутки, однако так и не воспользовалась ими. В декабре 2021 г. «Газпром» также не делал месячного бронирования и выкупал мощности газопровода по необходимости на суточных аукционах. Прямой поток газа по Ямалу - Европе остановился с 21 декабря, с тех пор магистраль работает в реверсном режиме. Президент России Владимир Путин объяснял это отсутствием заявок на покупку газа со стороны европейских потребителей, прежде всего немецких и французских. Долгосрочный договор «Газпрома» с Польшей на транзит газа закончился в 2020 г., с тех пор компания бронирует мощности трубопровода через аукционы.
«Газпром» в понедельник также не стал бронировать дополнительный транзит газа через Украину. «Оператор ГТС Украины» предложил 9,8 млн куб. м в сутки при поставках через ГРС «Суджа» и 5,2 млн куб. м через ГРС «Сохрановка». На этом аукционе речь шла о дополнительных мощностях — по транзитному договору с Украиной «Газпром» обязан поставить через территорию страны минимум 40 млрд кубометров газа в год, или около 109 млн кубометров в сутки. Заявка компании на транзит газа через Украину на 7 февраля составляет 107,8 млн кубометров. Если она будет реализована, транзит через Украину может вырасти на 24% по сравнению со средним объемом прокачки на прошлой неделе.
По данным «Оператора ГТС Украины», транзит российского газа через территорию страны в январе составил 1,6 млрд куб. м (53,7 млн куб. м в сутки), что на 57% ниже объемов за аналогичный период 2021 г.