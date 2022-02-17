В США проверят 416 000 автомобилей Tesla из-за жалоб на «фантомное торможение»
Национальное управление дорожной безопасности США (NHTSA) 17 февраля объявило о проверке 416 000 электромобилей Tesla из-за жалоб о непреднамеренном срабатывании систем торможения.
Речь идет об автомобилях Tesla Model 3 и Model Y 2021 и 2022 г. выпуска. Указанные модели оснащены системой автопилотирования (ADAS), которая способна тормозить и управлять автомобилем в пределах занимаемой полосы движения. За последние девять месяцев регулятор получил 354 жалобы от водителей о неполадках, которые в некоторых обращениях назывались «фантомным торможением».
Водители утверждали, что при использовании функций системы ADAS, включая адаптивный круиз-контроль, автомобиль мог неожиданно задействовать тормоза при движении на высокой скорости. Отмечалось, что торможение может происходить без предупреждения, случайным образом и зачастую по несколько раз за поездку. Пока об авариях и полученных травмах из-за неполадки регулятору информации не поступало.
Ранее, 10 февраля, стало известно, что Tesla отзовет более 578 000 машин из-за проблем со звуковой системой. Эта отзывная кампания стала 11-й за последние четыре месяца, отмечает Bloomberg.
В конце прошлого года производитель электрокаров сообщил об отзыве около 475 000 автомобилей из-за возможного повреждения проводов камеры заднего вида при открывании и закрывании багажника, а также риска неисправности защелки, из-за которого может неожиданно открыться капот.
В августе NHTSA начало масштабное расследование системы автопилотирования Tesla, выпущенных с 2014 по 2021 г., из-за участившихся случаев ДТП с их участием. Всего расследование охватило около 765 000 автомобилей.