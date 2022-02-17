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Бизнес

В США проверят 416 000 автомобилей Tesla из-за жалоб на «фантомное торможение»

Ведомости

Национальное управление дорожной безопасности США (NHTSA) 17 февраля объявило о проверке 416 000 электромобилей Tesla из-за жалоб о непреднамеренном срабатывании систем торможения.

Речь идет об автомобилях Tesla Model 3 и Model Y 2021 и 2022 г. выпуска. Указанные модели оснащены системой автопилотирования (ADAS), которая способна тормозить и управлять автомобилем в пределах занимаемой полосы движения. За последние девять месяцев регулятор получил 354 жалобы от водителей о неполадках, которые в некоторых обращениях назывались «фантомным торможением».

Водители утверждали, что при использовании функций системы ADAS, включая адаптивный круиз-контроль, автомобиль мог неожиданно задействовать тормоза при движении на высокой скорости. Отмечалось, что торможение может происходить без предупреждения, случайным образом и зачастую по несколько раз за поездку. Пока об авариях и полученных травмах из-за неполадки регулятору информации не поступало.

Ранее, 10 февраля, стало известно, что Tesla отзовет более 578 000 машин из-за проблем со звуковой системой. Эта отзывная кампания стала 11-й за последние четыре месяца, отмечает Bloomberg.

В конце прошлого года производитель электрокаров сообщил об отзыве около 475 000 автомобилей из-за возможного повреждения проводов камеры заднего вида при открывании и закрывании багажника, а также риска неисправности защелки, из-за которого может неожиданно открыться капот.

В августе NHTSA начало масштабное расследование системы автопилотирования Tesla, выпущенных с 2014 по 2021 г., из-за участившихся случаев ДТП с их участием. Всего расследование охватило около 765 000 автомобилей.

Ранее по теме: Tesla отзовет более 570 000 автомобилей в США из-за проблем со звуковой системой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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