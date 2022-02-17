В США проверят 416 000 автомобилей Tesla из-за жалоб на «фантомное торможение»

Водители утверждали, что при использовании функций системы ADAS, включая адаптивный круиз-контроль, автомобиль мог неожиданно задействовать тормоза при движении на высокой скорости. Отмечалось, что торможение может происходить без предупреждения, случайным образом и зачастую по несколько раз за поездку. Пока об авариях и полученных травмах из-за неполадки регулятору информации не поступало.