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Tesla отзовет почти полмиллиона электрокаров из-за проблем с камерой и капотом

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Американский производитель электрокаров Tesla отзовет около 475 000 автомобилей из-за возможных технических дефектов, следует из обращения компании в Государственную администрацию контроля безопасности на дорогах США.

Так, будут отозваны все 356 000 Model 3, выпущенные с 2017 по 2020 г. У них могут повредиться провода камеры заднего вида при открывании и закрывании багажника, в результате изображение может не выводиться на камеру.

Под отзывную кампанию также попали 119 000 автомобилей Model S, выпущенных с 2014 г. На них будет заменена защелка, из-за неисправности которой может неожиданно открыться капот.

Обе проблемы будут исправлены без взимания дополнительной платы, заверили в Tesla. Акции компании на новостях подешевели на премаркете на 1,5%.

В июне текущего года Tesla объявила об отзыве более 285 000 электромобилей в Китае из-за потенциального сбоя работы круиз-контроля. Тогда в компании предупредили, что система может активироваться сама по себе, что приводит к непреднамеренному ускорению автомобиля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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