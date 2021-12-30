Tesla отзовет почти полмиллиона электрокаров из-за проблем с камерой и капотом
Американский производитель электрокаров Tesla отзовет около 475 000 автомобилей из-за возможных технических дефектов, следует из обращения компании в Государственную администрацию контроля безопасности на дорогах США.
Так, будут отозваны все 356 000 Model 3, выпущенные с 2017 по 2020 г. У них могут повредиться провода камеры заднего вида при открывании и закрывании багажника, в результате изображение может не выводиться на камеру.
Под отзывную кампанию также попали 119 000 автомобилей Model S, выпущенных с 2014 г. На них будет заменена защелка, из-за неисправности которой может неожиданно открыться капот.
Обе проблемы будут исправлены без взимания дополнительной платы, заверили в Tesla. Акции компании на новостях подешевели на премаркете на 1,5%.
В июне текущего года Tesla объявила об отзыве более 285 000 электромобилей в Китае из-за потенциального сбоя работы круиз-контроля. Тогда в компании предупредили, что система может активироваться сама по себе, что приводит к непреднамеренному ускорению автомобиля.