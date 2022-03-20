Нефтесервисная компания Weatherford приостановила инвестиции в Россию
Швейцарская нефтесервисная компания Weatherford International приостановила поставки, инвестиции и разработку новых технологий в России, говорится в заявлении президента компании Гириша Салиграма.
«Мы будем наблюдать за ситуацией с санкциями и продолжать выполнять существующие контрактные обязательства в рамках применимых международных законов и санкций», — сказал глава компании, добавив что у Weatherford International нет совместных предприятий в России.
Компания Weatherford работает в 75 странах и владеет около 350 площадками, в числе которых производственные, исследовательские и опытно-конструкторские, сервисные и учебные центры.
Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания, члены ЕС, начали вводить санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны после начала спецоперации на Украине. В рамках четвертого пакета санкций Евросоюза под ограничения попали «Роснефть», «Газпром нефть», «Транснефть», «Ростех» и «Камаз».
По данным Йельского университета, с начала спецоперации на Украине около 400 западных компаний приостановили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам проверять соблюдение законов компаниями, которые объявили о приостановке деятельности в России.