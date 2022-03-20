Нефтесервисная компания Weatherford приостановила инвестиции в Россию

По данным Йельского университета, с начала спецоперации на Украине около 400 западных компаний приостановили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам проверять соблюдение законов компаниями, которые объявили о приостановке деятельности в России.