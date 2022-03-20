Газета
Бизнес

Нефтесервисная компания Weatherford приостановила инвестиции в Россию

Ведомости

Швейцарская нефтесервисная компания Weatherford International приостановила поставки, инвестиции и разработку новых технологий в России, говорится в заявлении президента компании Гириша Салиграма.

«Мы будем наблюдать за ситуацией с санкциями и продолжать выполнять существующие контрактные обязательства в рамках применимых международных законов и санкций», — сказал глава компании, добавив что у Weatherford International нет совместных предприятий в России.

Компания Weatherford работает в 75 странах и владеет около 350 площадками, в числе которых производственные, исследовательские и опытно-конструкторские, сервисные и учебные центры.

Ранее по теме: Крупнейший энергоконцерн Германии E.ON отказался от закупок российского газа

19 марта американская нефтесервисная компания Halliburton заявила о прекращении работы в России. Компания объяснила такое решение введением санкций против России, писал РБК. Также о прекращении инвестиций в РФ сообщила компания Schlumberger из США.

Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания, члены ЕС, начали вводить санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны после начала спецоперации на Украине. В рамках четвертого пакета санкций Евросоюза под ограничения попали «Роснефть», «Газпром нефть», «Транснефть», «Ростех» и «Камаз».

По данным Йельского университета, с начала спецоперации на Украине около 400 западных компаний приостановили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам проверять соблюдение законов компаниями, которые объявили о приостановке деятельности в России.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных