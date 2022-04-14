Ритейлеры сообщили о росте продаж российской и белорусской бытовой техники
Продажи бытовой техники российских и белорусских брендов выросли в марте на 50-70% в годовом выражении, сообщил РБК со ссылкой на представителя «М.Видео-Эльдорадо». Он рассказал, что продажи брендов из России и Белоруссии, а также из Китая и собственных торговых марок ритейлеров выросли больше, чем в среднем по рынку, за счет широкой представленности ассортимента и доступных цен. В прошлом динамика продаж отечественных брендов была сопоставима с рынком.
В компании рассказали, что в России и Белоруссии производят технику под брендами «Витязь», «Атлант», Pozis, Flama, «Дарина», Gefest и «Бирюса». В основном компании производят бытовую технику для дома и кухни.
Представитель «Ситилинка» также сообщил о росте интереса клиентов к российским брендам. Сеть продает торговые марки группы Merlion (Digma, Oklick, Starwind, Sunwind и PC PET). В феврале продажи этих брендов в натуральном выражении выросли на 81% год к году, за март – на 60%.
Коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов рассказал, что с конца февраля по конец марта спрос на всю технику вырос в несколько раз, а лидером продаж стала импортная техника среднего и высокого ценового сегментов. Продажи российской и белорусской техники росли быстрее, чем в предыдущие годы, но медленнее, чем техника в целом в первом квартале. Техника брендов «Атлант», Gefest, «Бирюса», «Дарина», «Саратов», Pozis, DeLuxe и т.д. выросла в 2 раза, а по нескольким категориям – в 2,5 раза.
По словам Погудалова, после роста в феврале-марте спрос на технику может упасть и в ближайшие полгода рынок будет серьезно перестраиваться. Спрос на российскую технику будет падать медленнее, потому что внешние факторы меньше сказываются на ее конечной стоимости. Погудалов отметил, что бренды из России и Белоруссии не смогут полностью заменить ассортимент, который был на рынке полтора месяца назад, потому что есть категории товаров, которые они не производят – например, встраиваемая техника. По его мнению, сейчас у крупных инвесторов есть хороший шанс построить такое производство в России.