Ритейлеры сообщили о росте продаж российской и белорусской бытовой техники

По словам Погудалова, после роста в феврале-марте спрос на технику может упасть и в ближайшие полгода рынок будет серьезно перестраиваться. Спрос на российскую технику будет падать медленнее, потому что внешние факторы меньше сказываются на ее конечной стоимости. Погудалов отметил, что бренды из России и Белоруссии не смогут полностью заменить ассортимент, который был на рынке полтора месяца назад, потому что есть категории товаров, которые они не производят – например, встраиваемая техника. По его мнению, сейчас у крупных инвесторов есть хороший шанс построить такое производство в России.