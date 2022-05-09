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Бизнес

Минторг США на год приостановит действие пошлин на украинскую сталь

Ведомости

Министерство торговли США приостановит на год действие таможенных пошлин на украинскую сталь, так как эта отрасль имеет значение для экономики страны – в ней задействован каждый 13-й украинец, говорится в заявлении министра Джины Раймондо.

«Создание экспортных возможностей для этих заводов имеет важное значение для их способности продолжать нанимать своих работников и поддерживать одну из важнейших отраслей промышленности Украины», – говорится в заявлении. По словам Раймондо, отрасль является «спасательным кругом» для страны, поэтому США должны открыть возможности для экспорта.

В заявлении уточняется, что с начала спецоперации США и союзники координируют свои действия в экспортном контроле, что способствовало введению «мощных ограничений» в отношении России. В санкционные списки вошли 260 юридических лиц из России, Белоруссии и других стран. Экспорт из США в Россию в некоторых категориях товаров сократился на 97% в стоимостном выражении по сравнению с тем же периодом 2021 г., общий экспорт сократился примерно на 79% в стоимостном выражении.

C 15 марта 2022 г. Евросоюз в рамках очередного пакета санкций запретил импорт российской металлургической продукции. В черный список попали стальной прокат (в том числе из нержавеющей стали), арматура, сварные и бесшовные трубы, а также продукция из олова. По этой номенклатуре продукции европейский рынок оказался закрыт для «Металлоинвеста», ММК, НЛМК, Evraz, «Мечела» и других российских металлургов. Еще раньше, в начале марта, поставки в ЕС прекратила «Северсталь», после того как в санкционные списки попал ее основной владелец Алексей Мордашов.

1 апреля Лондонская биржа LME приостановила размещение ряда металлов из России на своих складах – эта мера коснулась меди «Норникеля» и «Уралэлектромеди», алюминия «Русала», алюминиевых сплавов («СЕАЛ и К», «Пермцветмет» и Братский алюминиевый завод «Русала») и свинца, произведенного на заводе «Фрегат».

25 апреля власти Великобритании ввели дополнительные пошлины на импорт в размере 35% на железо, сталь, удобрения, дерево, автопокрышки, железнодорожные контейнеры, цемент, медь, алюминий, серебро, свинец, железную руду, пищевые отходы, напитки, крепкий алкоголь (включая водку) и уксус из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных