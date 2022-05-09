Минторг США на год приостановит действие пошлин на украинскую сталь

В заявлении уточняется, что с начала спецоперации США и союзники координируют свои действия в экспортном контроле, что способствовало введению «мощных ограничений» в отношении России. В санкционные списки вошли 260 юридических лиц из России, Белоруссии и других стран. Экспорт из США в Россию в некоторых категориях товаров сократился на 97% в стоимостном выражении по сравнению с тем же периодом 2021 г., общий экспорт сократился примерно на 79% в стоимостном выражении.