Великобритания ввела санкции против Evraz

C 15 марта 2022 г. Евросоюз (ЕС) в рамках очередного пакета санкций из-за специальной военной операции России на Украине запретил импорт российской металлургической продукции. В черный список попали стальной прокат (в том числе из нержавеющей стали), арматура, сварные и бесшовные трубы, а также продукция из олова. По этой номенклатуре продукции европейский рынок оказался закрыт для «Металлоинвеста», ММК, НЛМК, Evraz, «Мечела» и других российских металлургов. Еще раньше, в начале марта, поставки в ЕС прекратила «Северсталь», после того как в санкционные списки попал ее основной владелец Алексей Мордашов. Из-за этого европейские потребители и трейдеры стали отказываться от продукции компании.