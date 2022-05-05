Великобритания ввела санкции против Evraz
«Evraz производит 28% колесных пар и 97% рельсов в России. Это жизненно важное предприятие, поскольку Россия использует железные дороги для перемещения войск и их снабжения на линии фронта на Украине», — поясняет ведомство. Также поводом для санкций является то, что Evraz в целом работает в отраслях, «имеющих стратегическое значение для правительства России».
Крупнейшими акционерами компании остаются Роман Абрамович (28,64%) и его бизнес-партнер Александр Абрамов (через Abiglaze Ltd., 19,32%).
C 15 марта 2022 г. Евросоюз (ЕС) в рамках очередного пакета санкций из-за специальной военной операции России на Украине запретил импорт российской металлургической продукции. В черный список попали стальной прокат (в том числе из нержавеющей стали), арматура, сварные и бесшовные трубы, а также продукция из олова. По этой номенклатуре продукции европейский рынок оказался закрыт для «Металлоинвеста», ММК, НЛМК, Evraz, «Мечела» и других российских металлургов. Еще раньше, в начале марта, поставки в ЕС прекратила «Северсталь», после того как в санкционные списки попал ее основной владелец Алексей Мордашов. Из-за этого европейские потребители и трейдеры стали отказываться от продукции компании.
Ранее сегодня в санкционный список Великобритании вошли два российских производителя микросхем – МЦСТ и «Байкал электроникс». Включение в санкционный список влечет заморозку активов в стране и запрет на оказание технологических услуг.
За день до этого Британия объявила о санкциях против телеведущих Михаила Леонтьева и Наили Аскер-заде. В санкционный список также включены ВГТРК, КамАЗ, помощник президента Максим Орешкин, замминистра обороны Николай Панков, директор Музея Великой Отечественной войны Александр Школьник, а также ряд сотрудников СМИ и топ-менеджеров банков.