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Великобритания ввела санкции против Evraz

Ведомости

Великобритания ввела санкции против металлургической и горнодобывающей компании Evraz, говорится в сообщении британского МИДа.

«Evraz производит 28% колесных пар и 97% рельсов в России. Это жизненно важное предприятие, поскольку Россия использует железные дороги для перемещения войск и их снабжения на линии фронта на Украине», — поясняет ведомство. Также поводом для санкций является то, что Evraz в целом работает в отраслях, «имеющих стратегическое значение для правительства России».

Крупнейшими акционерами компании остаются Роман Абрамович (28,64%) и его бизнес-партнер Александр Абрамов (через Abiglaze Ltd., 19,32%).

C 15 марта 2022 г. Евросоюз (ЕС) в рамках очередного пакета санкций из-за специальной военной операции России на Украине запретил импорт российской металлургической продукции. В черный список попали стальной прокат (в том числе из нержавеющей стали), арматура, сварные и бесшовные трубы, а также продукция из олова. По этой номенклатуре продукции европейский рынок оказался закрыт для «Металлоинвеста», ММК, НЛМК, Evraz, «Мечела» и других российских металлургов. Еще раньше, в начале марта, поставки в ЕС прекратила «Северсталь», после того как в санкционные списки попал ее основной владелец Алексей Мордашов. Из-за этого европейские потребители и трейдеры стали отказываться от продукции компании.

Ранее сегодня в санкционный список Великобритании вошли два российских производителя микросхем – МЦСТ и «Байкал электроникс». Включение в санкционный список влечет заморозку активов в стране и запрет на оказание технологических услуг.

За день до этого Британия объявила о санкциях против телеведущих Михаила Леонтьева и Наили Аскер-заде. В санкционный список также включены ВГТРК, КамАЗ, помощник президента Максим Орешкин, замминистра обороны Николай Панков, директор Музея Великой Отечественной войны Александр Школьник, а также ряд сотрудников СМИ и топ-менеджеров банков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных