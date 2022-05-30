«Газпром» восстановил транзит газа в Турцию по «Голубому потоку»
Поставки российского газа в Турцию по черноморскому газопроводу «Голубой поток» возобновились после окончания планового ремонта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
Плановые работы на объектах газопровода, которые подразумевали сокращение и приостановку поставок, проводились с 17 по 30 мая.
«Проведение комплекса плановых работ в указанные сроки было запланировано еще в 2021 г. И компания, и ее потребители учитывают остановку газопровода в своих планах», — сказали в «Газпроме».
Газопровод между Россией и Турцией «Голубой поток» ввели в эксплуатацию в 2003 г. В 2021 г. транзит газа по магистрали вырос почти в два раза, до рекордных 15,98 млрд куб. м. Газопровод может перекачивать 47,355 млн куб. м газа в сутки.
Ранее сегодня стало известно, что из проекта шестого пакета санкций против России убрали запрет на импорт трубопроводной нефти. Это уступка Венгрии, которая на протяжении месяца блокирует новые ограничения из-за высокой зависимости от российской нефти.
29 мая президент Сербии Александр Вучич заявил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным о выгодной схеме импорта газа из России. Срок действия газового соглашения между двумя странами истекает на следующей неделе.