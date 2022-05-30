«Газпром» восстановил транзит газа в Турцию по «Голубому потоку»

Газопровод между Россией и Турцией «Голубой поток» ввели в эксплуатацию в 2003 г. В 2021 г. транзит газа по магистрали вырос почти в два раза, до рекордных 15,98 млрд куб. м. Газопровод может перекачивать 47,355 млн куб. м газа в сутки.