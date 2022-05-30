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«Газпром» восстановил транзит газа в Турцию по «Голубому потоку»

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Поставки российского газа в Турцию по черноморскому газопроводу «Голубой поток» возобновились после окончания планового ремонта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».

Плановые работы на объектах газопровода, которые подразумевали сокращение и приостановку поставок, проводились с 17 по 30 мая.

«Проведение комплекса плановых работ в указанные сроки было запланировано еще в 2021 г. И компания, и ее потребители учитывают остановку газопровода в своих планах», — сказали в «Газпроме».

Газопровод между Россией и Турцией «Голубой поток» ввели в эксплуатацию в 2003 г. В 2021 г. транзит газа по магистрали вырос почти в два раза, до рекордных 15,98 млрд куб. м. Газопровод может перекачивать 47,355 млн куб. м газа в сутки.

Ранее сегодня стало известно, что из проекта шестого пакета санкций против России убрали запрет на импорт трубопроводной нефти. Это уступка Венгрии, которая на протяжении месяца блокирует новые ограничения из-за высокой зависимости от российской нефти.

29 мая президент Сербии Александр Вучич заявил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным о выгодной схеме импорта газа из России. Срок действия газового соглашения между двумя странами истекает на следующей неделе.

Ранее по теме: Вучич назвал благоприятными для Сербии условия газового контракта с Россией

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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